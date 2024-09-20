Бастрыкину доложат о семье в Екатеринбурге, которую пытается выселить застройщик

Главе СК России Александру Бастрыкину повторно доложат о результатах проверки по информации о принудительном выселении застройщиком семьи из единственного жилья в Екатеринбурге, сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации, действующая в интересах застройщика «Ривьера-Инвест» группа лиц поселилась в частном домовладении семьи и отключила его от коммунальных ресурсов — на этом земельном участке застройщик собирается построить ЖК. В результате их действий жильцы дома — женщина с ребенком и пожилым отцом — были вынуждены его покинуть.

Кроме того, «Ривьера-Инвест» совершил мошеннические действия в отношении мужчины, который продал несколько земельных участков компании, но выяснилось, что деньги ему передали по договору займа, который он не подписывал. Сейчас застройщик требует с него вернуть значительную сумму денег.

Сообщается, что следователи регионального СКР не принимают достаточно мер по реагированию на ранее поданные обращения граждан. СКР Свердловской области продолжает процессуальную проверку.

Ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о расселении многоквартирного дома в Тюмени, жильцам которого не предоставили другое жилье. Жительница сообщила СКР, что ООО СЗ «Улей Девелопмент» предлагает неравнозначную компенсацию за выкуп квартир и пытается добиться признания дома аварийным, чтобы выселить собственников, которых не устроили суммы выплат.

Ирина Пичурина