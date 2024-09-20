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обновлено 07:32

ПНППК не смогла отсудить акции умерших совладельцев

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК), которое требовало признать бесхозными часть своих акций. Речь идет 315 ценных бумагах, которые принадлежали 315 физлицам, или 0,3% от общего пакета. Заявитель просил обязать реестродержателя списать акции со счетов умерших миноритариев и зачислить на казначейский счет ПАО.

Против этого выступило Росимущество, которое посчитало, что имущество умерших лиц, у которых нет наследников, является вымороченным и подлежит передаче государству. Росимущество также обращало внимание, что никаких данных о наследственных делах умерших акционеров не предоставлялось.

Всего в обращении ПАО находятся 130 тыс. акций приборостроительной компании, основную часть которых контролирует семья Алексея Андреева. Ранее стало известно, что свыше 30% акций ПАО может выкупить АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”», подконтрольное Росимуществу. Приборостроительная компания сообщила также об обязательной оферте о выкупе ценных бумаг по цене 64,3 тыс. руб. за одну рублевую акцию.

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