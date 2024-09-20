На выходных в Свердловскую область придут холода

Во время выходных в Свердловскую область придут холода. В пятницу на части региона еще сохранится тепло, но к концу недели они накроют всю территорию области, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сегодня, в пятницу, умеренно-холодный воздух затронет северные и западные районы Свердловской области, но на востоке региона сохранится тепло — днем +18°..+23°, на севере и на западе до +12°..+17°. Граница атмосферного фронта, делящая область на теплую и холодную часть, может отметиться небольшими осадками, перед фронтом, на самом востоке области сохранится вероятность локальных гроз. Арктический воздух со стороны Баренцева моря достигнет границ Свердловской области в субботу, а в воскресенье полностью охватит территорию региона.

В Екатеринбурге пятничным днем будет тепло — в районе +18°..+20°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, западный, 1-5 м/с. В субботу ночью похолодает до +10°, днем до +13°, в воскресенье — ночью +8°, днем +10°.

В начале следующей недели температура продолжит снижение: в понедельник, 23 сентября, ночью +5°, днем +8°, во вторник — ночью +2°, днем +9°, в среду — ночью +1°, днем +12°. Ночью четверга ожидается температура +5°, днем воздух прогреется до +14°.

Напомним, теплый период в Екатеринбурге продлится, по оптимистичным прогнозам, до конца месяца: с превышением климатической нормы при учете того, что в начале октября среднесуточные значения в городе составляют +6°..+8°.

Ирина Пичурина