С электроникой в башке

В России активно проводятся образовательные программы в рамках разнообразных конференций, симпозиумом, бесплатных и умеренно платных лекций и семинаров. Так, в мае 2024 года в Высшей школе экономики на базе Центра биоэлектрических интерфейсов и Института когнитивных нейронаук состоялась Весенняя международная школа «Нейроинтерфейсы нового поколения: методики двунаправленного взаимодействия с нервной тканью в реальном времени». Участникам представилась возможность ознакомиться с возможностями транскраниальной магнитной стимуляции и виртуальной реальности, самостоятельно провести анализ данных электроэнцефалографии и магнитоэнцефалографии, узнать о технических решениях в области нейроинтерфейсов. Программа включала 17 лекций от ведущих специалистов в области нейроинтерфейсов, таких как Павел Бобров (ИВНДиНФ РАН), Сергей Шишкин (МЭГ-центр МГППУ), Елизавета Окорокова (The University of Chicago), Михаил Синкин (НИИ СП им. Н. В. Склифосовского), Юрий Данилов (The University of Wisconsin), Кристоф Гугер (g.tec medical engineering GmbH, Австрия), Алексей Осадчий (НИУ ВШЭ) и мастер-классы от исследователей ВШЭ.