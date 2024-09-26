Ученый и медиа

Современный человек не только живет в медийном зазеркалье и говорит, как персонаж фильма «Кин-дза-дза», на языках, продолжения которых не знает, но и переживает кризис антропологической модели: человек, по крылатому слову Мишеля Фуко, рискует «исчезнуть, как исчезает лицо, начертанное на морском песке». Древняя идея всесторонне развитой личности, ренессансного человека, развившего в себе все природные задатки и в равной мере способного проектировать космические корабли и писать симфонии, пала под натиском рыночного императива жесткой профессиональной специализации и затем дисперсии уже внутри научных дисциплин.

На место «всесторонне развитой личности» пришла междисциплинарность — поиск точек соприкосновения высоко специализированных профессионалов; а на месте ученого-демиурга и покорителя природы утвердился высокооплачиваемый спец, популяризатор, виртуоз-инфотейнер.

«Ъ-Наука» открывает серию интервью с представителями основных негуманитарных дисциплин — физиками, математиками, биологами, программистами, медиками,— чтобы узнать, какой они видят гуманитарную сторону собственной личности, какой они хотели бы видеть антропологическую модель студентов, какой должна быть роль государства и других социальных акторов в том, чтобы не допустить «профессионального идиотизма» негуманитарных специалистов, и, наконец, каким они представляют себе собственный публичный образ в эпоху тотальной медиатизации.