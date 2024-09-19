В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Дирижабль» из-за сообщения о минировании

Посетителей и сотрудников торгового центра «Дирижабль» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании. Как сообщили порталу 66.ru в руководстве торгового центра, на месте работали представители правоохранительных органов.

По данным издания «Вечерние ведомости», спустя около часа в ТЦ начали пускать людей. «Вероятно, это сотрудники, не успевшие закрыть магазины. Сообщение о минировании, вероятнее всего, оказалось ложным»,— написало издание.

Напомним, ранее в Арамили (Свердловская область) эвакуировали школу №4 во время праздничной линейки. Причиной стала оставленная в коридоре неопознанная коробка.

Виталий Красиков