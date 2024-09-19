Загладила вред, воспитывая потерпевшую

Первый апелляционный суд общей юрисдикции освободил из-под стражи Антонину Федорову (Мартынову), осужденную за попытку убийства 17 лет назад своей малолетней дочери. Они много лет скрывались от властей, причем все это время мать воспитывала дочь, в покушении на убийство которой ее обвиняли. Тройка судей снизила назначенный фигурантке срок в девять лет на год, постановив считать наказание условным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потерпевшая Алиса Федорова просила суд назначить ее общественным защитником матери

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Потерпевшая Алиса Федорова просила суд назначить ее общественным защитником матери

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В самом начале заседания 20-летняя Алиса Федорова, которую мать воспитывала многие годы под именем Мария, просила лишить ее статуса потерпевшей и сделать одним из защитников подсудимой. Однако тройка судей просьбу отклонила.

Четверо адвокатов осужденной просили отменить приговор Новгородский облсуда, который 7 мая признал Мартынову виновной в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), за что ей грозило от 8 до 20 лет колонии.

Событие, которое привело женщину на скамью подсудимых, произошло утром 26 февраля 2007 года в общежитии на улице Космонавтов в Великом Новгороде, куда 21-летняя на тот момент Антонина Федорова приехала с дочерью Алисой (тогда ей исполнилось два года и семь месяцев) навестить свою мать. По версии обвинения, «полагая, что наличие малолетнего ребенка может стать препятствием для устройства личной жизни» девушка вывела дочь на лестничную площадку третьего этажа, «протащила между металлическими прутьями перил за ограждение» и сбросила «с высоты 6,5 метра».

В больнице девочке диагностировали ушиб подбородка, синяк в паху, сотрясение головного мозга, также у нее было выбито три молочных зуба. Уже через несколько дней ее выписали из медучреждения, где она находилась вместе с матерью.

Прокуратура Великого Новгорода 22 марта 2007 года возбудила дело. Первоначально, в апреле 2007 года, Федорову отпустили под подписку о невыезде, но спустя 10 дней следствие добилось ее ареста. Однако уже 7 мая прокурор города, не дожидаясь рассмотрения жалобы защиты, неожиданно освободил обвиняемую из-под стражи. В ходе следствия Федорова вышла замуж за Кирилла Мартынова (признан иноагентом, ныне главный редактор издания «Новая газета Европа», признанного нежелательной организацией) и сменила фамилию.

Мартынова настаивала на своей невиновности, утверждая, что произошел несчастный случай — дочка выскочила из квартиры за бабушкой, которая отправилась на работу, и упала с лестницы. Однако 24 июля 2008 года, 11 голосами против одного, присяжные вынесли обвинительный вердикт. На оглашение приговора Антонина Мартынова не явилась, сбежав вместе с дочерью. Она находилась в бегах 16 лет, пока в апреле 2024 года в Ставрополе женщину не задержали. Уже после приговора она расторгла брак с Мартыновым (признан иноагентом), вновь став Федоровой.

Четверо ее адвокатов просили отменить приговор Новгородского облсуда. По их мнению, в ходе разбирательства были допущены многочисленные нарушения закона.

«Тот, кто хочет избавиться от ребенка, не тратит 16 лет на его воспитание»,— убеждала тройку судей ее адвокат Анна Паничева. Она отметила, что, несмотря на исключительно положительные характеристики подсудимой, обвинение пыталось представить родившую в 18 лет Мартынову плохой матерью. «Ее спрашивали, когда она начала половую жизнь, с кем она встречалась, почему, когда ребенку было два года, она официально не работала. Это нарушение уголовно-процессуального закона, который запрещает порочить подсудимых»,— сказала адвокат. Одним из главных доводов в пользу отмены приговора юрист назвала нарушение закрепленного в статье 242 УПК принципа неизменности состава суда — дело на стадии процесса может рассматривать только один судья. А в случае с Федоровой наказание ей спустя 16 лет после вынесения вердикта назначил совсем другой служитель Фемиды. «Ну не может справедливый приговор вынести новый судья, который непосредственно не участвовал в исследовании доказательств»,— настаивала адвокат Паничева. Ее коллеги Михаил Воронин, Александр Савинов и Сергей Паничев утверждали, что в деле нет «ни одного веского доказательства вины» Федоровой и она «стала жертвой обстоятельств и ошибочных версий».

Защитники призывали отменить приговор, вернув дело на новое рассмотрение в тот же суд или в суд другого региона или направить дело прокурору. С учетом того, что Федорова «не опасна для общества и отсутствует само событие преступления», они также просили ее освободить.

Голосовавший за невиновность Мартыновой 16 лет назад присяжный Сергей Алексеев рассчитывал, что даст показания в апелляции, но до этого так не дошло.

В перерыве заседания он рассказал “Ъ”, что в деле было слишком много сомнений, которые закон предписывает трактовать в пользу подсудимого. В частности, по словам экс-присяжного, в деле отсутствовала трасологическая экспертиза, которая бы позволила установить, упал ли ребенок сам или его сбросили. «Главный свидетель обвинения 11-летний Егор Кудров тогда заявил, что Антонина взяла дочь и на вытянутых руках якобы сбросила ее с высоты 6,5 метра. Однако в этом случае ребенок просто бы сломал ноги, у него не было шансов перевернуться»,— сказал бывший присяжный, полагающий, что девочка сама пролезла сквозь прутья, бросившись вдогонку за бабушкой.

Спустя много лет получивший несколько судимостей Кудров скончался от передозировки наркотиков.

Прокуратура Новгородской области в своем возражении на жалобы адвокатов не нашла нарушений при вынесении вердикта и просила оставить приговор без изменений. И если на первом заседании в апелляции, 20 августа, поддержавший позицию обвинения представитель Генпрокуратуры назвал приговор законным и обоснованным, то сменившая своего коллегу другой прокурор Генпрокуратуры Анна Горик высказала несколько иное мнение. Она заявила, что выносивший приговор судья назначил женщине наказание «без учета влияния его на условия жизни ее семьи и на условия жизни самой потерпевшей». «Исходя из принципа гуманизма», а также того факта, что подсудимая загладила вред, воспитывая дочь, и учитывая «категоричную» позицию потерпевшей, настаивавшей на отмене приговора, прокурор попросила смягчить Федоровой наказание, дав ей восемь лет колонии условно.

«Я просто прошу не разлучать меня с дочерью, а каким способом — это решать суду»,— сказала подсудимая.

В итоге, выйдя из совещательной комнаты, тройка судей просьбу прокуратуры удовлетворила, постановив освободить осужденную из-под стражи. Адвокаты Федоровой были рады, «что мать воссоединится с дочерью», однако назвали решение суда компромиссным. «Судьи побоялись отменить приговор, но решили вот так выйти из положения, потому что ситуация совершенно дикая»,— сказала Анна Паничева.

Мария Локотецкая