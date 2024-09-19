Сочи стал лидером внутренних направлений из московских аэропортов

Сочи стал самым востребованным направлением для путешественников внутри страны. За ним следуют Санкт-Петербург и Калининград, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

С января по август количество пассажиров увеличилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла за первые восемь месяцев 2024 года составил более 50 млн человек. Это на 7% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщались, что летом 2024 года курорты Кубани признали самым опасным местом для отдыха в России. Лидерами по количеству ЧП стали Адлер, Сочи и Лоо.

Мария Удовик