Тюменских водителей предупредили об ухудшении видимости на трассах из-за тумана

На территории Тюменской области на участках дорог Тюмень — Омск (Р-402) и Тюмень — Тобольск — Демьянское (Р-404) местами ожидается туман. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В связи с этим ночью и утром 20 сентября ожидается ухудшение видимости до 500 м. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночная температура воздуха в Тюмени составит +9°, а дневная — +19°. В этот день будет облачно, осадки не ожидаются. Ветер 3 м/с.

Полина Хабарова