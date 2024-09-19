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Порядка 100 моек и автосервисов проверили в Сочи с начала года

С начала 2024 года в Сочи проверили около 100 СТО и моек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Сочи завершился мониторинг станций технического обслуживания и автомобильных моек, в ходе которого проверили порядка 100 объектов. Рабочая группа посетила 19 станций на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе. Эксперты проверили соблюдение правил благоустройства, санитарных норм и качество предоставляемых услуг.

В ходе проверок специалисты выявили 12 нарушений, которые специалисты уже устранили. Данные по двум предприятиям направили в профильные департаменты для уточнения целевого использования земельных участков.

Сейчас в Сочи работают около 320 предприятий по обслуживанию автотранспорта. С января текущего года специалисты проверили 98 объектов.

Мария Удовик

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