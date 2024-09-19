БСК проводит обсуждения по проекту расширения производства эмульсионного ПВХ

Башкирская содовая компания совместно с администрацией Стерлитамака проводит общественные обсуждения экологической экспертизы по проекту производства эмульсионного поливинилхлорида и расширения производства 1,2-дихлорэтана. Уведомление об этом опубликовано на сайте регионального минэкологии.

Производство предварительно будет локализовано на площадке «Каустик» (Техническая, улица, 32). Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду — до 15 ноября. Материалы проектной документации, включая предварительные данные оценки воздействия на окружающую среду будут размещены на официальном сайте администрации Стерлитамака с 24 сентября по 23 октября этого года. Общественные обсуждения проводятся в эти же сроки в форме опроса.

Опросный лист доступен в период проведения обсуждений в городской администрации и на ее официальном сайте. В нем предлагается ответить на следующие вопросы: «Ознакомились ли вы с документацией, выносимой на общественные обсуждения?», «Считаете ли вы, что информация о планируемой деятельности представлена в достаточном объеме?», «Считаете ли вы, что представленная документация в полной мере позволяет оценить воздействие на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы?» и «Есть ли у вас предложения и комментарии к документации, выносимой на общественные обсуждения?».

Наталья Балыкова