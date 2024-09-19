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Природоохранная программа «Хромпика» приносит реальный эффект

В Свердловском областном отделении «Всероссийского общества охраны природы» высоко оценили вклад предприятия в сфере защиты окружающей среды и включили его в «Рейтинг Рябинина». Экологический конкурс назван в честь уральского писателя, общественного деятеля Бориса Рябинина, который посвятил свои труды защите окружающей среды.

Фото: Пресс-служба АО «Хромпик»

Фото: Пресс-служба АО «Хромпик»

Отметим, что рейтинг составляется ежегодно по десяти критериям, включает объем капиталовложений в природоохранные мероприятия, снижение объемов выбросов загрязняющих веществ и многое другое.

— «Хромпик» проявляет внимание и заботу об окружающей среде. В 2024 году предприятие вошло в «Рейтинг Рябинина» за многолетнюю успешную работу в сфере реализации природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение ранее накопленного вреда, — отметил председатель Совета Свердловского областного отделения «Всероссийское общество охраны природы» Николай Калинкин.

В 2024 году завод реализует целый комплекс экологических мероприятий. Одна из последних акций прошла на территории Первоуральска 13 сентября. Специалисты предприятия совместно с представителями отделения «Всероссийского общества охраны природы» высадили более 30 саженцев лип и рябин в Театральном парке. Тем самым они продолжили аллею Химиков, заложенную весной этого года. Тогда было посажено порядка пятидесяти молодых деревьев.

На протяжении всего года «Хромпик» оказывал помощь в озеленении поймы Чусовой. По берегам реки появилось больше тысячи сеянцев.

— Мы постоянно совершенствуем и развиваем наши экологические программы, участвуем в проектах, направленных на улучшение состояния окружающей среды. Одно из направлений — проект по озеленению микрорайона Хромпик, который много лет назад основал завод и сегодня продолжает участвовать в его жизни, — подчеркнул директор по экологии АО «Хромпик» Юрий Жильцов.

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