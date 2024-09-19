В Нижневартовске запретили использовать стрельбище в центре лыжного спорта

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) запретили использование стрельбища в центре лыжного спорта, где тренировки планировали начать уже в сентябре текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе окружного управления Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Комплекс был открыт для посещений в марте, планировалось, что он станет вторым биатлонным объектом в Югре. Однако он так и не был запущен. По данным издания, местные депутаты выявили недочеты, в частности, не были доделаны лыжероллерная трасса и две насыпные горки, а в административно-бытовом корпусе нет воды.

«По итогам проверки было принято решение о несоответствии стрелкового объекта требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации в области оборота оружия в связи имеющимися нарушениями, которые исключают возможность его эксплуатации»,— передает издание слова представителей Росгвардии.

Отмечается, что на территории биатлонного центра в Нижневартовске есть стрельбище с 16 мишенями, сборно-разборная трибуна на 244 места с местами для маломобильных граждан, а также лыжероллерная трасса длиной 2,3 км.

Полина Хабарова