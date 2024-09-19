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«Нет необходимости стремиться к стопроцентному импортозамещению»

Анатолий Замрий — о внедрении российских разработок в нефтегазовую отрасль

Главной темой Промышленно-энергетического форума TNF, который проходит эти дни в Тюмени, стала «Технологическая устойчивость: стратегии развития». Импортозамещение — одно из условий ее достижения. Нефтегазовая отрасль уже 10 лет работает над переходом с зарубежных технологий, оборудования и комплектующих на отечественные. Первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России, член координационного совета при правительстве РФ Анатолий Замрий рассказал о том, чего удалось достичь за это время, в чем по-прежнему нуждается нефтегаз и что тормозит процесс импортозамещения.

Анатолий Замрий, первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России, член координационного совета при правительстве РФ

Анатолий Замрий, первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России, член координационного совета при правительстве РФ

Фото: Предоставлено Союзом нефтегазопромышленников России

Анатолий Замрий, первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России, член координационного совета при правительстве РФ

Фото: Предоставлено Союзом нефтегазопромышленников России

— Как вы оцениваете уровень импортозамещения в нефтегазовой отрасли? Чего удалось достичь?

— Процессы импортозамещения начались около 10 лет назад. Однако последние три года были наиболее активными и результативными.

Ранее на протяжении многих лет говорилось о серьезной зависимости от поставок импортных катализаторов, которые являются важнейшей составляющей любой технологии переработки и используются на нефтегазохимических заводах. Несколько лет назад «Роснефть» и «Газпром нефть» начали производство собственных катализаторов, и сегодня они успешно эксплуатируются, в том числе другими нефтегазовыми компаниями. В то же время есть потребность в отечественных катализаторах для нефтегазохимии, которые все еще импортируются в огромных количествах, а также носителей для катализаторов. Но работа над решением этих вопросов идет.

Также в последнее время были достижения в области разработки технологий. В 2022 году прошли пуско-наладочные работы на опытно-промышленной установке гидроконверсии гудрона на базе предприятия ТАНЕКО мощностью 50 тыс. т в год (технология Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН при участии Института проблем химической физики РАН). Кроме того, есть российские технологии различной степени готовности и эффективности для производства водорода и аминной очистки.

Создание отечественного оборудования и комплектующих для него — основополагающая задача.

Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению составил список примерно из 220 позиций, которые нуждаются в российских аналогах.

Таким образом, можно сказать, что определенные успехи в импортозамещении наблюдаются, но, к сожалению, его уровень еще не удовлетворяет все потребности нефтегазовой отрасли.

— Что еще необходимо заместить?

— В первую очередь комплектующие для целого списка оборудования. Это нужно, чтобы решить проблемы устойчивой работоспособности производственных площадок. Речь идет о таких комплектующих, как насосы и компрессоры, их части и запчасти. Также есть потребность в аппаратном и реакторном оборудовании. Сейчас идет работа по решению этого вопроса: действуют меры поддержки, развивается обратный инжиниринг и другие инструменты.

— С какими препятствиями сталкиваются нефтегазовые предприятия в части импортозамещения?

— Перед отраслью уже давно стоит вопрос о том, кто должен поддерживать разработку стратегически важных технологий: государство или компании. На наш взгляд, должен быть симбиоз, к которому нефтегаз сейчас плавно подходит. Госорганы могут играть роль координатора, при необходимости выделять финансирование на особо важные проекты, но компаниям тоже нужно инвестировать в создание отечественных технологий, оборудования и критически важных продуктов. При этом важно стремиться к кооперации между предприятиями, научными институтами и общественными организациями. Совместные разработки технологий дадут больший эффект и ускорят многие НИОКР.

— Что может стимулировать импортозамещение и научные разработки в области суверенных технологий?

— На федеральном уровне разработаны и реализуются меры поддержки, перечень которых дополняется новыми инструментами по необходимости. Например, решением вопроса комплектующих для нефтегазовой отрасли занимается Агентство по технологическому развитию Минпромторга РФ.

Если говорить о научных разработках, то стоит отметить, что лишь 2–3% из них доходят до промышленного внедрения. Дело в том, что иногда у исследователей нет цели получить применимые на практике результаты. Такие фундаментальные поисковые исследования нужны для научно-технического развития, но они не должны составлять львиную долю всех проектов. В итоге часть исследований, на которые выделяются деньги, не приводят к результатам. Поэтому к решениям о финансировании тех или иных научных проектов должны привлекаться специалисты экспертного совета РАН, имеющие высочайший уровень компетенции в соответствующих вопросах.

— Каковы прогнозы по импортозамещению в нефтегазовой отрасли?

— Если все будет выполняться в соответствии с поручениями высшего руководства страны, то первые успехи будут видны к 2030 году. По сравнению с 2020 годом мы уже сдвинулись с мертвой точки.

При этом многие специалисты утверждают, что нет необходимости стремиться к стопроцентному импортозамещению. Оптимальный показатель — 85–87% суммарного импортозамещения по всем отраслям: в критических направлениях показатель должен быть выше, а в каких-то — ниже. Это опять же должны решать соответствующие экспертные советы.

— В этом году на TNF обсуждают технологическую устойчивость нефтегазовой отрасли. По вашему мнению, как можно минимизировать риски прерывания производственных и управленческих процессов?

— Для минимизации рисков прерывания процессов нужно иметь четко структурированную систему взаимодействия игроков отрасли и развивать кооперацию. Сегодняшняя непростая ситуация во многом сложилась из-за чрезмерной закрытости компаний, которая присутствовала последние десятилетия. Это отбрасывало промышленность и экономику в устойчивости и надежности работы назад, не давало перспективы. Причем верные стратегические решения и меры всем были хорошо известны и ранее, но в реализации отставали, уступая другим подходам. Против нас работала и политика коллективного запада: то, что мы принимали за помощь и развитие, часто являлось запланированным торможением и сознательной работой на наше технологическое отставание.

Сегодня принимаются меры по усилению взаимодействия и повышению структурированности, определяются новые надежные векторы развития. На повышение уровня кооперации в технологическом развитии и производстве отечественного оборудования работают такие структуры, как координационный совет в области технологий и оборудования, Институт нефтегазовых технологических инициатив в области стандартизации, а также экспертные советы и специализированные площадки с привлечением лучших компетенций, в число которых входит и TNF.

Беседовал Алексей Буров

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