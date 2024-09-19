«Нет необходимости стремиться к стопроцентному импортозамещению»

Главной темой Промышленно-энергетического форума TNF, который проходит эти дни в Тюмени, стала «Технологическая устойчивость: стратегии развития». Импортозамещение — одно из условий ее достижения. Нефтегазовая отрасль уже 10 лет работает над переходом с зарубежных технологий, оборудования и комплектующих на отечественные. Первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России, член координационного совета при правительстве РФ Анатолий Замрий рассказал о том, чего удалось достичь за это время, в чем по-прежнему нуждается нефтегаз и что тормозит процесс импортозамещения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Замрий, первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России, член координационного совета при правительстве РФ

Фото: Предоставлено Союзом нефтегазопромышленников России Анатолий Замрий, первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России, член координационного совета при правительстве РФ

Фото: Предоставлено Союзом нефтегазопромышленников России

— Как вы оцениваете уровень импортозамещения в нефтегазовой отрасли? Чего удалось достичь?

— Процессы импортозамещения начались около 10 лет назад. Однако последние три года были наиболее активными и результативными.

Ранее на протяжении многих лет говорилось о серьезной зависимости от поставок импортных катализаторов, которые являются важнейшей составляющей любой технологии переработки и используются на нефтегазохимических заводах. Несколько лет назад «Роснефть» и «Газпром нефть» начали производство собственных катализаторов, и сегодня они успешно эксплуатируются, в том числе другими нефтегазовыми компаниями. В то же время есть потребность в отечественных катализаторах для нефтегазохимии, которые все еще импортируются в огромных количествах, а также носителей для катализаторов. Но работа над решением этих вопросов идет.

Также в последнее время были достижения в области разработки технологий. В 2022 году прошли пуско-наладочные работы на опытно-промышленной установке гидроконверсии гудрона на базе предприятия ТАНЕКО мощностью 50 тыс. т в год (технология Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН при участии Института проблем химической физики РАН). Кроме того, есть российские технологии различной степени готовности и эффективности для производства водорода и аминной очистки.

Создание отечественного оборудования и комплектующих для него — основополагающая задача.

Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению составил список примерно из 220 позиций, которые нуждаются в российских аналогах.

Таким образом, можно сказать, что определенные успехи в импортозамещении наблюдаются, но, к сожалению, его уровень еще не удовлетворяет все потребности нефтегазовой отрасли.

— Что еще необходимо заместить?

— В первую очередь комплектующие для целого списка оборудования. Это нужно, чтобы решить проблемы устойчивой работоспособности производственных площадок. Речь идет о таких комплектующих, как насосы и компрессоры, их части и запчасти. Также есть потребность в аппаратном и реакторном оборудовании. Сейчас идет работа по решению этого вопроса: действуют меры поддержки, развивается обратный инжиниринг и другие инструменты.

— С какими препятствиями сталкиваются нефтегазовые предприятия в части импортозамещения?

— Перед отраслью уже давно стоит вопрос о том, кто должен поддерживать разработку стратегически важных технологий: государство или компании. На наш взгляд, должен быть симбиоз, к которому нефтегаз сейчас плавно подходит. Госорганы могут играть роль координатора, при необходимости выделять финансирование на особо важные проекты, но компаниям тоже нужно инвестировать в создание отечественных технологий, оборудования и критически важных продуктов. При этом важно стремиться к кооперации между предприятиями, научными институтами и общественными организациями. Совместные разработки технологий дадут больший эффект и ускорят многие НИОКР.

— Что может стимулировать импортозамещение и научные разработки в области суверенных технологий?

— На федеральном уровне разработаны и реализуются меры поддержки, перечень которых дополняется новыми инструментами по необходимости. Например, решением вопроса комплектующих для нефтегазовой отрасли занимается Агентство по технологическому развитию Минпромторга РФ.

Если говорить о научных разработках, то стоит отметить, что лишь 2–3% из них доходят до промышленного внедрения. Дело в том, что иногда у исследователей нет цели получить применимые на практике результаты. Такие фундаментальные поисковые исследования нужны для научно-технического развития, но они не должны составлять львиную долю всех проектов. В итоге часть исследований, на которые выделяются деньги, не приводят к результатам. Поэтому к решениям о финансировании тех или иных научных проектов должны привлекаться специалисты экспертного совета РАН, имеющие высочайший уровень компетенции в соответствующих вопросах.

— Каковы прогнозы по импортозамещению в нефтегазовой отрасли?

— Если все будет выполняться в соответствии с поручениями высшего руководства страны, то первые успехи будут видны к 2030 году. По сравнению с 2020 годом мы уже сдвинулись с мертвой точки.

При этом многие специалисты утверждают, что нет необходимости стремиться к стопроцентному импортозамещению. Оптимальный показатель — 85–87% суммарного импортозамещения по всем отраслям: в критических направлениях показатель должен быть выше, а в каких-то — ниже. Это опять же должны решать соответствующие экспертные советы.

— В этом году на TNF обсуждают технологическую устойчивость нефтегазовой отрасли. По вашему мнению, как можно минимизировать риски прерывания производственных и управленческих процессов?

— Для минимизации рисков прерывания процессов нужно иметь четко структурированную систему взаимодействия игроков отрасли и развивать кооперацию. Сегодняшняя непростая ситуация во многом сложилась из-за чрезмерной закрытости компаний, которая присутствовала последние десятилетия. Это отбрасывало промышленность и экономику в устойчивости и надежности работы назад, не давало перспективы. Причем верные стратегические решения и меры всем были хорошо известны и ранее, но в реализации отставали, уступая другим подходам. Против нас работала и политика коллективного запада: то, что мы принимали за помощь и развитие, часто являлось запланированным торможением и сознательной работой на наше технологическое отставание.

Сегодня принимаются меры по усилению взаимодействия и повышению структурированности, определяются новые надежные векторы развития. На повышение уровня кооперации в технологическом развитии и производстве отечественного оборудования работают такие структуры, как координационный совет в области технологий и оборудования, Институт нефтегазовых технологических инициатив в области стандартизации, а также экспертные советы и специализированные площадки с привлечением лучших компетенций, в число которых входит и TNF.

Беседовал Алексей Буров