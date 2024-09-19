Центр Уфы частично закроют из-за международного марафона

В Уфе на время проведения международного марафона, который пройдет 22 сентября, введут ограничения на дорогах, сообщила пресс-служба мэрии.

С 12:00 21 сентября до 00:00 22 сентября перекроют улицу Заки Валиди от Карла Маркса до Советской улицы. С 00:00 до 22:00 22 сентября закроют участки улиц Карла Маркса и Тукаева вдоль стадиона «Динамо». С 6:00 до 15:30 22 сентября движение будет запрещено по маршруту марафона: от старта напротив стадиона «Динамо» и далее, включая улицы Заки Валиди, Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционную, Мустая Карима, Коммунистическую, Достоевского, Крупской, Кирова, Театральную и Тукаева.

В день проведения марафона приостановят движение трамваев №5 и №16.

Венера Хисамова