В Прикамье вырастут штрафы за незаконную торговлю

Депутаты Законодательного собрания Пермского края в двух чтениях приняли законопроект, увеличивающий штрафы за незаконную торговлю для должностных и юридических лиц. Проект разработан фракцией ЛДПР и предусматривает повышение штрафов по ст. 9.1 регионального закона «Об административных правонарушениях» (торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах). Для должностных лиц штрафы вырастут с 15–20 тыс. до 20–30 тыс. руб., для юридических лиц — с 250–300 тыс. до 300–500 тыс. руб. В случае повторного правонарушения депутаты предложили установить для должностных лиц штрафы в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. Размеры штрафов для граждан не меняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснил руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников, законопроект направлен на борьбу с нелегальными нестационарными торговыми объектами. «Существующая мера ответственности за торговлю и предоставление услуг населению в местах, не установленных органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления, является неэффективной. Ежегодно отмечается рост количества незаконных самовольных объектов, размещенных на муниципальной земле»,— отметил господин Постников.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Вероника Куликова заявила, что депутаты от партии будут голосовать против предложения ЛДПР. «Возникает вопрос об эффективности этого решения. На данный момент отсутствует серьезный анализ практики привлечения к административной ответственности на основании существующего законодательства. Непонятно, сможет ли увеличение штрафных санкций практически до предельных значений привести к серьезным и существенным улучшениям. Пока вопросов больше, чем ответов. А эффективность и целесообразность предлагаемой нормы для нас не очевидны»,— обозначила позицию фракции госпожа Куликова.

Депутат от партии «Новые люди» Сергей Исаев поддержал инициативу ЛДПР («порядок должен быть во всем»), но отметил, что «проблема должна решаться не только средствами принуждения и санкциями, но и созданием условий, при которых предприниматели получат больше возможностей вести законную деятельность». «Кроме того, судя по обращениям предпринимателей, грань между законным и незаконным становится довольно зыбкой»,— добавил господин Исаев. Он подчеркнул, что новый закон не должен превратиться в «инструмент подавления экономической самостоятельности и предпринимательской инициативы».

По итогам обсуждения законопроект ЛДПР во втором чтении поддержал 51 депутат, три парламентария выступили против. Новые нормы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.