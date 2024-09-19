В Екатеринбурге на Эльмаше закрылся крупный магазин сети «Магнит»

В Екатеринбурге на улице проспект Космонавтов, 104 закрылся гипермаркет «Магнит Семейный». Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Мы постоянно анализируем работу торговых точек на предмет эффективности во всех регионах присутствия и закрываем объекты, которые не соответствуют заданным экономическим показателям»,— рассказали в компании.

В уральской столице сейчас работают более 370 торговых точек торговой сети, в том числе 19 магазинов больших форматов.

Ранее на месте закрывшегося гипермаркета работал магазин сети «Мегамарт». В 2021 году краснодарский ритейлер «Магнит» приобрел холдинг Dixy Holding Limited, в которую входят розничная сеть супермаркетов «Дикси» и уральская сеть «Мегамарт».

Полина Хабарова