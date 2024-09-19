Доходы в бюджет Свердловской области за полгода составили 216,5 млрд рублей

В 2024 году за полгода доходы в бюджет Свердловской области составили 216,5 млрд руб. Отчет об исполнении регионального бюджета за первое полугодие представили губернатору Евгению Куйвашеву на заседании правительства сегодня, 19 сентября. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Расходы бюджета за полгода составили 198,5 млрд руб., что на 18,8 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что средства направлены на реализацию социальных программ. В частности, региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечение лекарственными препаратами онкобольных. А также на индексацию социальных пособий и выплат, поддержку семей с детьми.

Полина Хабарова