Руководитель Пермского филиала Системного оператора ЕЭС пошел на повышение

Руководитель регионального диспетчерского управления (РДУ) Пермского края Илья Белоусов назначен на должность заместителя генерального директора филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Господин Белоусов начал работать в АО «Пермэнерго» в 1999 году. С 2003 года перешел на работу в филиал АО «СО ЕЭС» — Пермское РДУ. В 2009 году назначен на должность первого заместителя директора — главного диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» Пермского РДУ. С 2021 года — руководитель РДУ Пермского края.