В конце сентября в Уфе ограничат въезд на Затонский мост для большегрузов

В Уфе в сентябре запретят движение большегрузов весом свыше 10 тонн на старом Затонском мосту. Такое решение принято из-за предаварийного состояния конструкций путепровода, сообщили в мэрии. Большегрузы будут ездить по новому Затонскому мосту.

Затонский мост через реку Белую построили в 1971 году. Его неудовлетворительное состояние зафиксировали в 2019 году после комплексного обследования. В том же году была разработана проектная документация по ремонту объекта, а в 2020-м — получено положительное заключение госэкспертизы. В рамках ремонта предусмотрена полная замена пролетных строений моста с сохранением схемы сооружения, усиление и изменение конструкции тел части существующих опор. Сейчас идут поиски финансирования ремонта.

«Разработанная схема движения с перепуском большегрузов будет заблаговременно доведена до жителей в ближайшее время»,— сообщили в мэрии.

Венера Хисамова