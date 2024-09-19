По итогам 2023 года средний износ основных фондов в Башкирии составил 55%

Средняя степень износа основных фондов коммерческих организаций в Башкирии с 2017 по 2023 год выросла на 0,7% — с 54,5% до 55,2%. Такие данные приводит Росстат. Наибольшего износа здания, машины, сооружения и оборудование достигли в 2021 году, по итогам которого средний показатель составил 59,4%. В статистику не вошли предприятия малого бизнеса. Также по Башкирии не представлены данные о ситуации в сфере образования.

По итогам 2023 года наименее устаревшими оказались активы компаний, занимающихся профессиональной научной и технической деятельностью (степень износа 35,4%), а также работающих в сфере финансов и страхования (36,5%) и операций с недвижимостью (36,9%).

Самые изношенные основные фонды — в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, 74,1%. Выше среднего износ в сфере добычи полезных ископаемых (65%), информации и связи (64,7%), транспортировки и хранения (58%), а также в госуправлении, обеспечении военной безопасности и социальной сфере (55,4%).

По итогам 2023 года в ПФО средний износ основных фондов оценили в 54,7%, за шесть лет уровень снизился на 1,7%. По стране в целом показатель составил 48,1%, с 2017 года он уменьшился на 2,8%.

Идэль Гумеров