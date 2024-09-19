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С начала года на машинах «Яндекс Драйва» в Сочи проехали почти 6 млн километров

В Сочи с начала текущего года туристы и местные жители проехали на каршеринговых автомобилях «Яндекс Драйва» почти 6 млн км. Больше трети этого километража пользователи проехали за лето — 2,6 млн км, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Самыми популярными направлениями для поездок за город стали курорты Эстосадок и Красная Поляна. По нашим данным, каршеринг также часто арендуют, чтобы доехать до подножий гор, куда не так удобно добираться с помощью других видов транспорта»,— отметили в «Яндекс Драйве».

Сервис в Сочи запустил функцию аренды автомобилей по подписке на срок до года. Это способ использовать автомобиль как свой собственный, не покупая. Заказать машину можно не выходя из дома в несколько кликов, выбрав модель и срок подписки.

В подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж. В случае поломки можно вызвать техника, который починит машину на месте или отвезет ее на СТО и вернет обратно. Пользователям доступно более 50 моделей.

Вячеслав Рыжков

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