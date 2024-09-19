Таможенники в Кольцово обнаружили в посылке шпионское оборудование

Сотрудники Центральной почтовой таможни в екатеринбургском аэропорту Кольцово обнаружили в посылке из Китая автомобильный ключ-брелок со встроенной видеокамерой. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления, такие устройства относятся к категории специальных технических средств для негласного получения информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Таможенники установили, что ключ заказал мужчина в интернет-магазине. По его словам, с помощью камеры он хотел вести наблюдение за пожилым родственником, который проживает один. О том, что физическим лицам запрещен ввоз таких товаров в Россию, он не знал.

Запрещенную посылку вернули обратно, в отношении покупателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Полина Хабарова