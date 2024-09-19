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обновлено 10:46

В Перми директор гимназии уволилась после массового ухода педагогов

Директор гимназии №31 Светлана Салюкова покидает должность. Как сообщает perm.aif.ru, увольнение госпожи Салюковой произошло на фоне конфликта с преподавательским составом учебного учреждения.

Светлана Салюкова

Светлана Салюкова

Светлана Салюкова

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации Перми, Светлана Салюкова подписала заявление на увольнение по собственному желанию со 2 октября. «Исполнять обязанности руководителя будет заместитель директора Гульнара Козлова»,— подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, департаментом образования была проведена внеплановая проверка гимназии №31. Комиссией было выявлено, что в течение 2024 года из учебного заведения по разным причинам уволились 35 педагогов. «К началу учебного года в школу был принят 31 педагог. Набор педагогов продолжается»,— отметили в мэрии. При этом, по данным администрации, обращений и жалоб от педагогов гимназии в адрес департамента образования не поступало, учебная нагрузка в гимназии полностью распределена, на обучении детей смена кадров не отразилась — учебный план соответствует нормам.

Гимназия №31 находится в здании на ул. Подлесной, 37. Учреждение было основано в 1977 году. На протяжении пяти лет директором учебного заведения являлась учитель высшей категории, почетный работник общего образования РФ Светлана Салюкова.

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