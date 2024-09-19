В Тюменской области скончался двухлетний мальчик, которого мать облила кипятком

В Тюменской области женщина заливала в стиральную машину кипяток и пролила его на своего двухлетнего сына. Мальчик через два дня скончался в больнице. Ялуторовский районный суд признал мать виновной в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, 4 мая текущего года утром заливала кипяток в стиральную машину, а в этот момент к ней подбежал сын. Женщина дернулась и облила его кипятков, вследствие этого мальчик получил ожог на 25% поверхности тела. Отмечается, что он причинил ребенку тяжкий вред здоровью по признаку расстройства жизненно важных функций организма человека, которые не могут быть компенсированы организмом самостоятельно.

Мать ребенка обратилась в больницу только через два дня, а до этого самостоятельно наносила на кожу ребенка мазь и давала обезболивающие препараты. Состояние ребенка начало ухудшаться, в связи с чем она решила вызвать скорую помощь. Однако 6 мая мальчик умер.

Вину женщина полностью признала. Отмечается, что суд смягчающими обстоятельствами признал наличие еще одного ребенка, беременность и активное способствование расследованию преступления.

Полина Хабарова