Реконструкция водоснабжения поселка Щучье Озеро вышла на завершающий этап

Работы по реконструкции системы водоснабжения поселка Щучье Озеро в Октябрьском городском округе вышли на завершающий этап. Об этом на заседании комитета заксобрания Прикамья по экономической политике, промышленности и налогам рассказал региональный министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин. По его словам, фактически работы выполнены более чем на 95%. «По сути, объект находится в финальной точке»,— отметил министр.

Необходимость в реконструкции связана с тем, что в 2019 году уровень в воды в озере Щучье, из которого осуществлялось водоснабжение поселка, стал стремительно падать. Протяженность нового водовода составляет 43,56 км. Стоимость объекта оценивается в 603,8 млн руб. Из них 573,1 млн руб. выделены из федерального бюджета. «Это долгожданный проект для всего поселка. По сути, мы заново провели в поселок систему централизованного водоснабжения. В том числе 20 км магистрального водовода от скважины в поселке Бартым»,— поделился Артем Балахнин.