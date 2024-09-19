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Ночью на улице Серафимовича в Сочи произошел пожар

В ночь на 19 сентября в Сочи загорелась хозяйственная постройка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 00:39 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на улице Серафимовича. Через минуту к месту происшествия выехали пожарные. По прибытии они обнаружили, что огонь охватил хозяйственную постройку площадью 20 кв. м. Спустя несколько минут пожар удалось локализовать, а открытое горение ликвидировали в 01:00.

Для ликвидации возгорания направили 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Мария Удовик

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