В отношении жителя Тюменской области возбудили уголовное дело за госизмену

В Тюменской области в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за государственную измену. Он подозревается в совершении преступления по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), сообщили в РУФСБ России Тюменской области.

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По версии следствия, в целях содействия деятельности против безопасности России житель региона по своей инициативе предложил свои услуги в сфере программирования, а затем выполнял задания, полученные от иностранной организации. Сейчас следствие проводит мероприятия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

За свои действия тюменцу грозит лишение свободы до восьми лет со штрафом до 1 млн руб.

Напомним, в августе Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии гражданку России и США Ксению Карелину по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и оштрафовал ее на 300 тыс. руб. за финансовую помощь украинской организации, а в апреле Окружной суд ХМАО-Югры приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска Магомеда Магомедова по обвинению в покушении на госизмену — он пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ирина Пичурина