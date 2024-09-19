Как купить квартиру в новых реалиях рынка?

С отменой льготной ипотеки на новостройки и ростом базовых ставок по жилищному кредитованию, казалось бы, мечта о собственном жилье становится все более заоблачной. На самом деле – нет!

Девелопер PAN City Group1 , понимая потребности своих клиентов, разработал уникальные условия покупки квартир в новом жилом комплексе «Притяжение»2 .

1. Субсидированная ставка по ипотеке от 0,01%3 .

2. Траншевая ипотека4 – идеальное решение для тех покупателей, кто хочет иметь комфортный размер ежемесячного платежа на весь период строительства! По сути, вы берете у банка деньги частями на оплату своего нового жилья.

Как это выглядит:

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– вы получаете одобрение в банке на всю сумму ипотеки;

– вносите в счет оплаты стоимости жилья сумму первоначального взноса не менее 15%;



– сумма кредита же делится на две части (два транша): первый транш (не менее 45%) перечисляется застройщику банком в момент покупки квартиры, второй транш (40%) – за один квартал до завершения строительства дома.

Таким образом, в период строительства размер вашего ежемесячного платежа банку исчисляется из расчета суммы взятого первого транша (45% от общей суммы ипотечных средств). После сдачи нового дома у вас есть возможность, переехав в новое жилье, реализовать свою имеющуюся квартиру и закрыть ипотеку, сэкономив на переплате.

3. Рассрочка без переплат от Застройщика5 без предоставления документов о заработной плате и трудоустройстве:

• первоначальный взнос – от 20%;

• размер ежемесячного платежа на весь период рассрочки – от 20 000 руб.

• оставшаяся сумма вносится не позднее 24.12.2025 г.

4. Программа «Семейная ипотека»6 по ставке от 5,85% для семей с детьми, не достигшими семи лет. При этом материнский капитал может быть использован в качестве первоначального взноса или погашения процентов по ипотеке. Многодетным выплачивают дополнительную сумму, которую можно потратить только на эти цели.

5. Зачет вторичным жильем 7. Чтобы покупка квартиры в ЖК «Притяжение» была еще более комфортной и доступной, мы предоставляем возможность приобрести новую квартиру в беспроцентную рассрочку с услугой реализации вашего вторичного жилья:

• при одновременной продаже вторичного жилья предоставляется беспроцентная рассрочка на 90 дней;

• первоначальный взнос составляет всего 10%;

• ежемесячный платеж – не менее 20 000 рублей;

• оставшаяся сумма вносится после реализации вашего вторичного жилья.

6. IT-ипотека8 по ставке от 5,85%.

7. «Бонус» за быструю сделку9 – так, при покупке квартиры с единовременной оплатой, в том числе средствами ипотеки, вы получите скидку до 3% от стоимости жилья.

Современный, комфортный дом «Притяжение» расположен в центре новой, активно развивающейся инфраструктуры района Кондратово (ул. Водопроводная, 6а). Все необходимое – рядом: детский сад прямо напротив дома, неподалеку строятся новая школа на 1100 мест, высокотехнологичная поликлиника, современный торговый центр. Новоселов порадует новая транспортная развязка с тротуарами, пешеходными переходами и остановочными комплексами около дома.

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Двор ЖК «Притяжение» – целое произведение искусства, в котором основной акцент сделан на озеленении территории: будут высажены цветущие многолетние кустарники и деревья. Вечнозеленые сосны в жаркую погоду будут создавать приятную тень во время прогулки, а зимой – радовать зеленью и сказочным оформлением.

Благодаря продуманному озеленению и концептуально разработанному рельефу образуются тематические зоны и сценарии движения жильцов на территории жилого комплекса. Для нас важно, чтобы каждому жителю нашего дома было комфортно, поэтому мы запроектировали на улице уютную лаундж-зону для взрослых, где можно приятно провести вечер, а также зону для занятия спортом всей семьей.

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Выбирайте удобный способ покупки и бронируйте понравившуюся квартиру. Важно, что на данном этапе строительства дома вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из полного ассортимента квартир и купить квартиру мечты по привлекательной цене, ведь с ростом дома растет стоимость и выбывают из продажи самые привлекательные предложения.

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Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте Дома «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 2ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://дом-притяжение.рф. 3Субсидированная ставка по ипотеке с господдержкой для семей с детьми + ДЗК. Полная стоимость кредита – 3,640–14,796%. Ставка в размере от 0,01% годовых на срок от 12 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае внесения первоначального взноса не менее 20,1% – для зарплатных клиентов банка и не менее 30,1% – для остальных категорий граждан, при подтверждении дохода и занятости и при условии комплексного страхования. Ставка от 0,01% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект». По истечении срока действия обеспеченной ставки процентная ставка в рублях РФ составит 6% в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Заемщики – граждане РФ, имеющие ребенка – гражданина РФ, не достигшего 7 лет, либо имеющие двоих и более детей – граждан РФ, не достигших 18 лет, либо имеющие ребенка-инвалида – гражданина РФ, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Для семей с ребенком до 7 лет: кредит предоставляется на приобретение у юридического лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП – первого собственника – застройщика готового жилого помещения, или на приобретение у юрлица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома; для семей с двумя детьми: Кредит предоставляется на приобретение у юрлица строящейся или готовой квартиры или таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории «малого города», а при покупке у юрлица строящегося индивидуального жилого дома в границах малоэтажных жилых комплексов – без ограничений по региону. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – до 12 млн руб., для остальных регионов – до 6 млн руб. Первый взнос при подтверждении дохода и занятости – от 20,1%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 г. заемщик/созаемщик/поручитель может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой. Условия действительны на 18.09.2024 г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. В рамках данной программы застройщик подписывает соглашение с банком о субсидированной ставке по каждому клиенту в отдельности на период, определенный соглашением, и уплачивает комиссионное вознаграждение. При этом цена по договору участия в долевом строительстве увеличивается на сумму комиссионного вознаграждения. Размер субсидированной ставки, период действия субсидированной ставки и размер удорожания стоимости квартиры согласовываются индивидуально для каждой сделки. 4Полная стоимость кредита рассчитывается от 22,91% до 24,47%*. Предложение доступно по ставке от 21% годовых в рамках программ ПАО Сбербанк «Приобретение строящегося жилья» и «Акция для застройщиков» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект», при первоначальном взносе от 10,1% стоимости кредитуемого жилого помещения, сроке кредита от 12 до 360 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении «Домклик Плюс»*. Перечисление застройщику суммы кредита осуществляется частями: до ввода объекта в эксплуатацию в срок и размеры, установленные в договоре долевого участия. При отказе заемщика от «Домклик Плюс» на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 100 млн руб. Дополнительные расходы: пакет «Домклик Плюс», страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru); услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период до 31.12.2024 г. включительно. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях – на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. * Пакет услуг «Домклик Плюс» включает в себя снижение ставки на 1%, подписку «СберПрайм», страхование жизни и здоровья, а также скидку до 15% на сервисы «Домклик» (подробнее – по ссылке: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/domklick_plus). 5 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве. 6 Базовая процентная ставка составляет от 5,85% при кредитовании в рамках программы «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект». Диапазоны ПСК составляют 5,583–7,002%. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Первоначальный взнос – не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита – от 200 тыс. до 6 млн руб. и до 12 млн руб. для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 30 лет. Валюта кредитов – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г. (включительно) родился ребенок – гражданин РФ, либо имеется ребенок – гражданин РФ, рожденный не позднее 31 декабря 2023 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей – граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно по 31.07.2024 г. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях – на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. 7 При условии заключения договора купли-продажи квартиры с одновременной продажей вторичного жилья предоставляется скидка в размере от 2 до 3% от базовой цены квартиры, с учетом коэффициента этажности, и рассрочка в течение 90 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи квартиры. Индексация в течение указанного периода не начисляется. Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% и быть оплачен в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. Последующие платежи должны составлять не менее 20 тыс. руб. и оплачиваться на 30-й и 60-й день рассрочки, а окончательный расчет по договору должен быть произведен не позднее 90-го дня рассрочки. Рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект». Подробности – в отделе продаж PAN City Group. 8 Базовая процентная ставка составляет от 5,85% при кредитовании в рамках программы «IT-Ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект». Диапазоны ПСК составляют 5,287–6,535%. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Ставка повышается на 0,15% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Первоначальный взнос – не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита – от 200 тыс. до 9 млн руб. Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 30 лет. Валюта кредитов – рубли РФ. Требования к заемщику: возраст от 18 до 50 лет (вкл.); основным местом работы является организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, находящаяся в РФ, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и пользующаяся налоговыми льготами, в течение не менее трех календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора. Дополнительное требование к заемщику: в возрасте от 36 лет до 50 лет (вкл.) минимальный размер средней заработной платы заемщика с учетом НДФЛ составлял от 70 тыс. руб. – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет до 1 млн человек; от 120 тыс. руб. – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет 1 млн человек и более (за исключением Москвы); от 150 тыс. руб. – для работников организаций, зарегистрированных на территории Москвы. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – до 9 млн руб. при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет до 1 млн человек; до 18 млн руб. при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет 1 млн человек и более. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.07.2024 г. включительно. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях – на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. 10 При внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве предоставляется скидка: – в размере 3% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности – сотрудникам ПФПГ Холдинга; – в размере 2% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности – клиентам, которые ранее приобретали недвижимость в жилых комплексах, реализуемых компанией ООО «ПАН Сити Групп»2; – в размере 1% (один) процент от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности – остальным участникам долевого строительства.

ООО СЗ "СИТИ Проект"