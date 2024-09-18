Администрации Екатеринбурга передали Дом культуры авиаработников в Кольцово

Дом культуры авиаработников в Кольцово передали в муниципальную собственность, рассказал на заседании комиссии гордумы начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков. По его словам, между АО «Аэропорт Кольцово» и администрацией города Екатеринбурга было подписано соглашение о передаче ДК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Предполагается, что туда переедет детская школа искусств №10, которая сейчас находится в аварийном состоянии. «Надеемся, что до конца года будут поданы все необходимые документы, ДК авиаработников перейдет в оборот сферы культуры»,– рассказал господин Марков. И то и другое здание планируют отремонтировать.

Речь идет о ДК в пер. Утренний, 2. Разговоры о передаче объекта шли уже несколько лет. Еще в 2020 году в мэрии говорили, что подготовили соглашение о передачи и ждут согласования.

Василий Алексеев, Мария Игнатова