В Екатеринбурге прошло прощание с хоккейным тренером Григорием Савельевым

В Екатеринбурге простились с заслуженным тренером РСФСР по хоккею Григорием Савельевым, который умер 12 сентября на 86 году жизни. Об этом сообщил серебряный призер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Георгич любил играющих хоккеистов и команды его были играющими. Честный и порядочный человек. Он считал себя счастливым человеком и был до последнего дня оптимистом»,— рассказал хоккеист.

По его словам, похороны оплатил и организовал бывший игрок ХК «Автомобилист» Алексей Макеев. «Георгич работал с Алексеем в Новоуральске и помогал своим опытом»,— добавил господин Щитов.

Напомним, Григорий Савельев умер 12 сентября в больнице Серова. Сосед по больничной палате ударил его стулом по голове, из-за чего Григорий Савельев впал в кому, а после умер.

Григорий Савельев был главным тренером ХК «Спартак» в Смоленске, ХК «Прогресс» в Глазово, ХК «Металлург» в Серове и ХК «Кедр» в Новоуральске. Он тренировал победителей молодежного чемпионата мира по хоккею Олега Браташа и Юрия Страхова, чемпионов Европы среди юниров Павла Кадыкова и Игоря Расько.

Виталий Красиков