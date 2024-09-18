Деньги были, деньги будут

Вице-премьер, глава минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов вчера доложил депутатам Курултая об объемах инвестиций за последние пять лет в экономику республики. По его словам, за этот период в регион поступило 2,3 трлн руб., а за шесть месяцев этого года — 273 млрд руб. Отвечая на вопрос об экономических перспективах Башкирии в условиях санкций и роста ключевой ставки, вице-премьер сообщил, что у властей есть инструменты для удержания ситуации. Эксперты пришли к выводу, что в докладе при обилии цифр не было сказано о главном — росте валового регионального продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Муратов (слева) рассказал депутатам о настоящем и заглянул в будущее

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ Рустам Муратов (слева) рассказал депутатам о настоящем и заглянул в будущее

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Депутаты Курултая Башкирии вчера приняли отчет исполняющего обязанности (переизбранный глава республики Радий Хабиров анонсировал переназначение кабинета министров не позднее четверга) вице-премьера — министра экономического развития Рустама Муратова. Докладчик рассказал об инвестициях в экономику региона за пять лет. Несмотря на сложности (пандемию ковида, санкционное давление и действия недружественных государств), Башкирии удается удерживать положительную динамику инвестиционного развития, заявил господин Муратов в начале выступления. Далее на депутатов посыпались цифры, которые должны были подтвердить сказанное: 2,3 трлн руб. инвестиций за пятилетку, объем которых в реальном выражении увеличился на 52%, в то время как в стране и ПФО рост составил менее 30%.

За январь–июнь этого года объем инвестиций составил 273 млрд руб., а темп роста — 126,6%, опережая общероссийскую динамику в 2,4 раза. В структуре инвестиций около 57% относятся к частному сектору, на бюджетные источники приходится 23,8%. Положительная динамика отмечается в 15 из 19 ключевых отраслей экономики, отметил господин Муратов.

Высокие результаты, по его словам, были достигнуты за счет комплексной и системной работы: программы защиты и поощрения инвестиций, сократившей время принятия решений по проектам в восемь раз.

Далее Рустам Муратов довольно долго говорил о целях и задачах, рейтингах, системной работе, прорывах, «бизнес-шерифах» и «предпринимательских часах», о муниципальном стандарте по привлечению инвесторов, который федеральное Минэкономразвития затем использовало для подготовки методических рекомендаций всей стране — депутаты терпеливо слушали.

В финале монолога господин Муратов заверил, что правительство «не останавливается на достигнутых результатах и постоянно прорабатывает новые инструменты», что позволит достичь 1,25 трлн руб. инвестиций в основной капитал к 2030 году.

Доклад не вызвал острых вопросов, лишь депутат Рустем Ахунов поинтересовался ресурсами для дальнейшего роста в довольно сложных условиях. Рустам Муратов признался, что нынешняя ключевая ставка ЦБ «непозволительна» и «не может не пугать», а прогнозы на 2025–2027 годы не могут радовать.

«Надеемся, что ситуация будет лучше. Есть внутренние принципы в команде: надо различными инструментами минимизировать риски. Провести докапитализацию фонда развития промышленности. Региональная лизинговая компания, гарантийный фонд, субсидирование процентной ставки по кредитам для бизнеса позволит нам профинансировать больше проектов»,— поделился господин Муратов секретом будущего успеха.

Экономисты не увидели в докладе поводов для оптимизма.

«Они правы, когда говорят, что за пять лет произошел существенный рост инвестиций. Но только на фоне существенного падения инвестиций во времена Хамитова (глава Башкирии в 2010–2018 годах). Но надо понимать, что его времена формировалась кубышка. Эту кубышку — 60–70 млрд руб. они сейчас истратили и влезли в долги. И, конечно, у них выросли инвестиции, потому что государственные инвестиции работают с мультипликатором. Они расширили объем льгот по инфраструктуре и выделению земель для бизнеса. Вложить-то вложили, но сама суть не просто потратить деньги, а получить рост в ВРП. Опережающего роста ВРП нет при том, что у нас заявлен бюджет развития», — прокомментировал экономист Всеволод Спивак.

С ним соглашается старший преподаватель Уфимского университета науки и технологий, политолог Арсен Шаяхметов.

«Представленный доклад носит чисто „чиновничий“ характер — за представленными цифрами мы не видим эффекта от инвестиций. С одной стороны, роль государства как организатора условий для развития экономики там отражена — много внимания уделено инструментам и технологиям привлечения инвестора, а инвестиции всегда направлены „вдолгую“ и быстрый результат не дают»,— отмечает эксперт.

При этом, по мнению господина Шаяхметова, отмеченные в докладе инвестпроекты лишь перечисляются, а их влияние на экономику региона не оценено. «В докладе вообще нет „человеческого лица“, инвестиций в комфорт и привлекательность региона, приоритетных направлений развития экономики. Тот же цементный завод, который открывал Владимир Путин, крупные республиканские инвесторы не упоминаются вообще. Послевкусие доклада сводится к тому, что денег в экономику региона инвестировано много, но отдачи (пока) от них не прослеживается. Все-таки эффективность работы оценивается по конечному результату и измеримому эффекту, а не комплексу реализованных инструментов регулирования экономики»,— подчеркивает господин Шаяхметов.

Наталья Балыкова