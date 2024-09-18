Экс-глава департамента внутренней политики ХМАО Скурихин стал преподавателем

Бывший директор департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Александр Скурихин стал преподавателем в Югорском государственном университете. По данным с сайта вуза, он является доцентом высшей школы цифровой экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Портал URA.RU со ссылкой на источники сообщил, что господин Скурихин работает в университете с начала учебного года. Он преподает юридические дисциплины.

Напомним, Александр Скурихин занимал пост директора департамента внутренней политики ХМАО с ноября 2015 года до мая 2024 года. Он ушел в отставку по собственному желанию. В региональном правительстве тогда отметили, что господин Скурихин покидает пост «в рамках кадровых изменений в правительстве Югры».

Виталий Красиков