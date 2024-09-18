Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани прокуратура взяла под контроль устранение потопа на Челюскина

Прокуратура Казани взяла под контроль устранение последствий аварии на водопроводе на улице Челюскина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка началась после появления сообщений в СМИ о затоплении детской площадки и подвалов многоэтажек.

По информации пресс-службы, заявка о течи поступила в МУП «Водоканал» 22 августа. Поскольку локальное устранение было невозможным, предприятие запланировало полную замену аварийного участка водопровода. Сейчас идут подготовительные работы.

Прокуратура внесла представление в адрес МУПа об устранении нарушений. Процесс ликвидации последствий аварии находится под контролем.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...