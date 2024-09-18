В Казани прокуратура взяла под контроль устранение потопа на Челюскина

Прокуратура Казани взяла под контроль устранение последствий аварии на водопроводе на улице Челюскина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка началась после появления сообщений в СМИ о затоплении детской площадки и подвалов многоэтажек.

По информации пресс-службы, заявка о течи поступила в МУП «Водоканал» 22 августа. Поскольку локальное устранение было невозможным, предприятие запланировало полную замену аварийного участка водопровода. Сейчас идут подготовительные работы.

Прокуратура внесла представление в адрес МУПа об устранении нарушений. Процесс ликвидации последствий аварии находится под контролем.

Анар Зейналов