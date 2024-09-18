В Чувашии на проект по выращиванию коров выделят 387 млн рублей

В Цивильском округе Чувашии в деревне Медикасы открыли первую часть площадки нового телятника предприятия «ВДС». Это третий объект предприятия. На весь проект по выращиванию крупного рогатого скота готовы потратить 387 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на проект по выращиванию коров выделят 387 млн руб

Фото: ГК «Концерн «Покровский«» В Чувашии на проект по выращиванию коров выделят 387 млн руб

Фото: ГК «Концерн «Покровский«»

Предприятие планирует возместить часть затрат через господдержку. «ВДС» может претендовать на возмещение 30% от затрат из федерального бюджета и 15% из бюджета Чувашской Республики.

«Радует, что к нам приходят инвесторы, создающие молокоперерабатывающие предприятия, чья продукция уходит на экспорт. Такая работа набирает обороты, и мы будем дальше стимулировать такой подход»,— говорится в сообщении из официального Telegram-канала Олега Николаева.

Новый телятник рассчитан на 720 коров, а в следующем году планируется выход на проектную мощность в 1440 голов. На площадке установили автоматическую систему кормления телят «КормоМама». Животных смогут кормить цельным молоком и его заменителями.

В 2022 году предприятие «ВДС» построило молочно-товарную ферму на 400 голов, а в 2023 году — на 400 голов.

Диана Соловьёва