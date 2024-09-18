Пенсионерка из Сочи лишилась 500 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

В Сочи пенсионерку обманули телефонные мошенники, которые под предлогом бесплатной флюорографии выманили у нее 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба УВД города.

Потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что является сотрудником местной поликлиники. Аферист рассказал сочинке о возможности пройти бесплатное обследование.

Затем мошенники убедили пенсионерку в том, что она имеет право на денежную компенсацию за лекарства, и предложили свою помощь в оформлении. Для этого злоумышленники попросили пенсионерку открыть банковское приложение и включить демонстрацию экрана, чтобы «правильно» провести все операции.

Жертва мошенников согласилась и предоставила доступ к своему личному кабинету. Злоумышленники воспользовались этой ситуацией, получив коды из СМС-сообщений, и перевели с ее счета 500 тыс. руб.

Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело. Полиция призывает граждан быть бдительными и не совершать финансовые операции под давлением незнакомцев.

Мария Удовик