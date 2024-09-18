Татарстан вошел в пятерку регионов по внедрению системы ИСУП в строительстве

Республика Татарстан вошла в пятерку лидеров по использованию информационной системы управления проектами государственного заказчика (ИСУП). Об этом сообщает пресс-служба Госэкспертизы Республики Татарстан.

16 сентября Минстрой России опубликовал обновленные данные о внедрении цифровой вертикали стройкомплекса в регионах России. К ИСУП подключились 87 регионов страны, 86 из них приняли нормативно-правовой акт о ведении исполнительной документации в электронном виде.

В пятерку лидирующих регионов по использованию ИСУП вошли Саратовская, Мурманская, Архангельская, Республика Татарстан и Курганская области.

По словам пресс-службы, ИСУП является ключевым элементом цифровой вертикали, обеспечивая единый сервис для хранения, обработки и анализа данных об объектах строительства для всех участников процесса. Система используется федеральными, региональными и муниципальными заказчиками в строительстве.

Анар Зейналов