Задолженность муниципалитетов Татарстана по налогам составила 11,3 млрд рублей

С начала 2024 года на 1 сентября в Татарстане задолженность по налогам снизилась в 35 муниципалитетах и составила 11,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.

В 10 муниципалитетах отметили рост задолженности по налогам.

С начала этого года значительно увеличились долги по налогу на прибыль на 147,9 млн руб. Отмечается рост задолженности по налогу на имущество организаций (на 49,5 млн руб.), земельному налогу с организаций (на 79,7 млн руб.) и транспортному налогу с организаций (на 30 млн руб.).

Диана Соловьёва