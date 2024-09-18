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В Казани директора медучреждения подозревают в хищении более 341 тысяч рублей

В Казани генерального директора медицинской организации подозревают в хищении более 341 тыс. руб. из Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, 57-летняя жительница Казани с января по июль 2022 года использовала свое служебное положение и похитила деньги из ТФОМС. Денежные средства из фонда были предназначены для социальных выплат.

Уголовное дело направили в Кировский суд столицы Татарстана для дальнейшего рассмотрения.

Диана Соловьёва

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