В Казани временно закрыли станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

В Казани станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная» временно закрыты по техническим причинам. Поезда ездят только до станции «Горки». Об этом сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что на станции «Проспект Победы» под колесами поезда метро погибла девушка.

UPD: Как сообщает Telegram-канал «Инфо-Татар», погибшей оказалась 38-летняя женщина, которую после наезда приняли за 15-летнюю школьницу.

Анар Зейналов