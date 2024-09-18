Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку обращения сироты из Чувашии на отказ в предоставлении жилья. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин взял под контроль проверку жалобы сироты из Чувашии на отказ в жилье

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин взял под контроль проверку жалобы сироты из Чувашии на отказ в жилье

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сирота из Чувашской Республики обратилась в Информационный центр СК России с проблемой невыдачи ей положенной по закону жилплощади. Девушку поставили на учет в 2013 году, но дважды незаконно исключили оттуда. Позже ее вернули в список, но несмотря на судебное решение 2022 года, жилье ей так и не предоставили. Многочисленные попытки добиться результата в разных органах остались безуспешными.

Следователи начали проверку по этому делу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял эту проверку под личный контроль и поручил главе СУ СК по Чувашской Республике Александру Полтинину регулярно отчитываться о ходе и результатах расследования.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Чувашской Республике Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП с двумя несовершеннолетними.