Более 200 школ России внедрили к себе образовательную модель «Сириуса»

В России в пять раз выросло количество школ, которые внедрили в учебную программу образовательные методики Центра «Сириус» — с 37 до 210. Сегодня по экспериментальной программе учатся дети 45 регионов, в том числе Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области.

Суть проекта «Школы — ассоциированные партнеры "Сириуса"» в том, что учебные заведения открывают специальные классы, где дети учатся по методикам, применяемым в «Сириусе»: углубленно изучают точные и естественно-научные дисциплины, занимаются проектной деятельностью, работают с партнерами. Проект позволяет охватить учебными программами еще больше детей из регионов.

«Глобальная цель проекта — помочь школам выстроить такую образовательную систему, чтобы показать ребятам все возможности углубленной программы, познакомить с деятельностью вузов, крупнейшими компаниями и предприятиями своего региона. Все это позволяет сформировать целостную картину, как живет и развивается регион, какие направления деятельности для него приоритетны, где каждый школьник сможет найти практическое применение своим интересам и знаниям. В комплексе такая работа будет способствовать подготовке будущих специалистов для развития региональных экономик»,— отметил руководитель Ресурсно-методического центра Фонда «Талант и успех» Игорь Барышев.

Сейчас проект рассчитан на учащихся 7–11-х классов, но, как отметили в пресс-службе Образовательного центра, в настоящее время разрабатываются программы для детей младшего возраста — учеников 5–6-х классов.

Александра Каверина