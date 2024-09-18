Футболист «Рубина» объяснил, почему команда проигрывает несколько игр подряд

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов объяснил последние поражения казанского клуба общей недоработкой команды. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».

«То, что "Рубин" не забивает несколько игр подряд, — это следствие общих проблем. Не кто-то отдельно недорабатывает, а общая недоработка команды»,— заявил Олег Иванов.

Футболист также рассказал, что «Рубину» нельзя быть удовлетворенным результатами в матче против «Зенита».

Вчера в Санкт-Петербурге прошел матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Рубин» со счетом 2:0. А 13 сентября состоялся матч на арене «Ак Барс». Казанский клуб выступил против «Крыльев Совета» со счетом 0:2.

Следующий матч «Рубина» пройдет 27 сентября с командой ЦСКА.

Диана Соловьёва