«Сбер» сократил на 25% срок банкротных торгов по своим активам

«Сбер» за три последних года сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам с восьми до шести месяцев, то есть на 25%. Об этом сообщил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», организованном АБК. При этом банк увеличил среднее количество участников на торгах до трех.

Ускорение торгов по активам «Сбера» происходит на фоне обратной тенденции к увеличению длительности процедур несостоятельности в России. Так, если в 2015 году на банкротство в среднем уходило 738 дней, то в 2023 году процедура занимала уже 1350 дней, отметил господин Акимов.

Продажа имущества во время процедуры банкротства — «важнейший этап, который отделяет кредитора от возврата денег, а должника — от решения его финансовых проблем», поэтому важно, чтобы залоговое имущество реализовывалось как можно быстрее и выгоднее, подчеркнул Евгений Акимов. По его словам, сокращение срока торгов стало возможным в том числе за счет «внедрения "Сбером" новых технологий».

Анна Занина, Горно-Алтайск