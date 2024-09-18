Методику забрали в работу

В Минэкономики отмечают, что детализация требований методических рекомендаций по подготовке ESG-отчетности не является ужесточением, «ведь стандарт доброволен к применению». На вопрос, свидетельствует ли уточнение, например, правил расчета углеродного следа на единицу продукции о намерении Минэкономики рано или поздно ввести в РФ плату за углерод, в ведомстве не ответили. Уклонились там и от вопроса о том, не осложнит ли наличие в РФ «суверенного» стандарта такой отчетности трансграничной торговли, с учетом того что глобальная экономика движется в сторону единых правил оценки ESG-ответственности компаний. В ведомстве отметили лишь, что «повестка устойчивого развития актуальна на ключевых новых внешних рынках, в первую очередь стран БРИКС», «отчетность является общемировой практикой финансового рынка», а методическими рекомендациями Минэкономики уже воспользовались крупнейшие российские компании, такие как «Северсталь», «Норникель», X5.

Олег Сапожков