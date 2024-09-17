В Сочи 43 улицам ограничат подачу электричества 18 сентября

В среду, 18 сентября, жители 43 улиц столкнутся с кратковременными отключениями электроэнергии. Ограничения будут действовать с 07:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Завтра без света останутся жители улиц Тернопольская, Батайская, Попова, Лавровая, Ульянова. Также в зоне отключения находятся улицы в селах Галицино и Лермонтово, а также пансионаты в Ольгинке. Полный список можно найти в Telegram-канале электросетей в Сочи.

Энергетики призывают жителей заранее подготовиться к отключению. Все работы направлены на улучшение качества электроснабжения и установку современных приборов учета.

Мария Удовик