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Уголовное дело о крупной неуплате таможенных платежей направили в суд Адлера

Южная транспортная прокуратура направила в Адлерский районный суд уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В отношении двух иностранных граждан утвердили обвинительный акт. Приезжих обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

По материалам дела, в марте 2022 года обвиняемые, действуя в сговоре, переместили на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобиль. При этом они предоставили таможенным органам заведомо ложные сведения о цели ввоза транспортного средства, что позволило им избежать уплаты значительных таможенных сборов.

В результате этих действий государственный бюджет понес убытки в размере более 2,5 млн руб. Уголовное дело теперь рассмотрят в суде. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Мария Удовик

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