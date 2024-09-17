Уголовное дело о крупной неуплате таможенных платежей направили в суд Адлера

Южная транспортная прокуратура направила в Адлерский районный суд уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В отношении двух иностранных граждан утвердили обвинительный акт. Приезжих обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

По материалам дела, в марте 2022 года обвиняемые, действуя в сговоре, переместили на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобиль. При этом они предоставили таможенным органам заведомо ложные сведения о цели ввоза транспортного средства, что позволило им избежать уплаты значительных таможенных сборов.

В результате этих действий государственный бюджет понес убытки в размере более 2,5 млн руб. Уголовное дело теперь рассмотрят в суде. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Мария Удовик