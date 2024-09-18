Двигаясь с особой интеграцией

Дистрибутор электроники 3Logic Group создал интегратора IT-решений «Берегит». Компания рассчитывает в рамках исполнения контрактов по интеграции увеличить продажи своей вычислительной техники. Участники рынка признают, что сейчас крупные заказчики предпочитают работать напрямую с вендорами оборудования. Рост спроса на услуги интеграторов связан с уходом западных вендоров и последовавшей за этим конкуренцией между отечественными производителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поставщик электроники 3Logic Group рассказал “Ъ”, что внутри своей структуры выделил системного интегратора IT-решений «Берегит», который будет использовать в работе в том числе решения собственных торговых марок дистрибутора. В их числе Crusader (серверное оборудование), «Гравитон» (вычислительная техника, 50% у 3Logic Group). Штат сотрудников составит 80 человек, инвестиции в проект не раскрываются. В компании заявили, что основным направлением работы интегратора станет построение сетевой и IT-инфраструктуры, мультимедиа и телефонии. «Пока "Берегит" закрывает потребности в IT заказчиков группы компаний»,— пояснил “Ъ” исполнительный директор компании Юрий Пшеничников. По его словам, интегратор работает над 70 проектами, в числе которых внедрение мультимедиа-систем для крупных компаний технологического и энергетического сектора.

По оценке CNews Analytics, в 2023 году суммарная выручка 300 отечественных компаний-лидеров IT-рынка составила 2,9 трлн руб. против 2,2 трлн руб. в 2022 году, прирост составил 32,4%. При этом чуть менее половины (45,3%) совокупной выручки участников рейтинга CNews300 по результатам 2023 года приходится на интеграцию — адаптацию IT-решений разных производителей под нужды заказчика. По данным аналитиков «Компьютерра», в тройку лидеров (по совокупности критериев, включая представленность в отраслях, численность партнеров и сотрудников и др.) в 2024 году вошли ITGlobal, «Инфосистемы Джет» и Innostage. Однако по словам собеседника “Ъ” среди интеграторов, в пятерку лидеров российского рынка по выручке входят «Ланит», Softline, T1, IBS и «Инфосистемы Джет».

В сегмент системной IT-интеграции может выйти еще один крупный дистрибутор электроники — «Марвел-Дистрибуция». Его владелец и бенефициар IT-холдинга Fplus Алексей Мельников, судя по данным «Спарк-Интерфакс», 2 августа приобрел 100% IT-интегратора ООО «Диджитал Маркет». До этого владельцем ООО был Владимир Корнев (один из совладельцев «Марвел-Дистрибуции» до 2023 года). В видах деятельности компании указана торговля компьютерами и периферийными устройствами, деятельность по планированию и проектированию компьютерных систем, подготовка компьютерных систем к эксплуатации и др. Выручка ООО за 2023 год составила 96,8 млн руб., чистая прибыль — 3,7 млн руб. В Fplus, впрочем, отрицают планы по выходу в сегмент системной интеграции.

Рост спроса на услуги интеграторов, говорит руководитель направления «инфраструктурные решения» компании КРОК Александр Сысоев, связан с уходом западных вендоров и последовавшей за этим конкуренцией между отечественными производителями, которые с помощью бизнеса интеграции пытаются увеличить свои продажи. «Сегодня на российском рынке нет таких производителей, которые могли бы закрыть полный стек задач, стоящих перед заказчиками»,— пояснил господин Сысоев.

Несколько лет назад для российского рынка действовала трехступенчатая модель: производители иностранного оборудования отдавали его дистрибуторам, а они распространяли «железо» через сеть компаний-интеграторов до конечного потребителя, объясняет основатель ГК ITGlobal Дмитрий Гачко. По его словам, сейчас такая модель несостоятельна, так как многие поставщики перестали ввозить оборудование из-за рубежа, а интеграторы начали возить электронику собственными силами.

Вице-президент производителя электроники «Рикор» Сергей Куприянов считает, что в РФ могут появиться и другие системные интеграторы в составе поставщиков электроники. «Сейчас крупные заказчики предпочитают работать напрямую с вендорами оборудования, поэтому одномоментно организации могут увеличить продажи своей техники»,— говорит он. Однако, подчеркивает господин Куприянов, дистрибуторы могут навредить своему основному бизнесу — поставке электроники, так как партнеры-интеграторы могут отказаться с ними сотрудничать.

Тимофей Корнев