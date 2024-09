Тонкость больших и малых

За эти пять лет своего существования выставка GWD не просто выросла и умножилась — часовыми брендами, журналистами и ритейлерами, а также простыми посетителями и даже специальными пространствами,— но и очевидно нашла свой формат, который отличает ее от других часовых выставок, бывших и настоящих, нашла свое место в часовом мире и прочно его заняла.

Текст: Елена Стафьева

Тонкость

В Женеве в этот раз не было недостатка в интересных часах — были и сложные часы, и остроумные часы, и красивые часы. Но как ни выстраивай композицию обзора Geneva Watch Days 2024, все равно начать его придется с главного события — часов ThinKing Prototype 2, нового мирового рекорда тонкости, придуманных и сделанных часовщиком и изобретателем Константином Чайкиным и его московской часовой мануфактурой Konstantin Chaykin. Газета Geneve Matin поместила заметку о часах и их создателе на первой полосе воскресного выпуска — что говорит о сенсационности этого события для всего часового мира, столицей которого Женева и является. Если коротко, то русский часовщик буквально ворвался в спор, который вели между собою три уважаемых бренда — Bvlgari, Richard Mille и Piaget, не такой давний, примерно на десять последних лет, но достаточно напряженный, за которым последние годы следили все. Сначала обладателем мирового рекорда тонкости со своими Altiplano были Piaget, затем Bvlgari начали свою экспансию в мир мужских часов серией мировых рекордов тонкости разных моделей Octo Finissimo, потом в 2018 году Piaget выпустили Altiplano Ultimate Concept толщиной всего 2 мм, затем в 2022-м Bvlgari ответили Octo Finissimo Ultra толщиной 1,8 мм, а затем в июне того же года Richard Mille показал RM UP-01 Ferrari толщиной 1,75 мм. Bvlgari ответили меньше чем через год — этой весной они представили Octo Finissimo Ultra COSC в 1,7 мм, и казалось, что эта гонка остановится на какое-то время: что еще можно сделать с механическим часами? Вроде бы все, что можно, уже выкинуто, уплощено и минимизировано. И вот через несколько месяцев рекорд побит Константином Чайкиным, чьи ThinKing помещены в корпус толщиной 1,65 мм.

ThinKing Prototype 2 Konstantin Chaykin

Фото: Konstantin Chaykin

Фото: Konstantin Chaykin

Фото: Konstantin Chaykin

«Два самых толстых узла часов — это заводной барабан и баланс, именно с ними я и работал»,— говорит Константин в ответ на вопрос, как он этого добился. Он убрал крышки барабана и встроил в его вал защелку и пружину, сделав его супертонким. А для баланса придумал очень остроумное в своей вроде бы простоте решение: разделил его на две части и сделал два баланса: один с анкером, второй — со спиралью. И это два патента, а третий — это ремешок часов, в который он встроил титановые супинаторы и две эластичные вставки к ним и таким образом перенес на них нагрузку с корпуса, решив проблему хрупкости супертонких часов. Заводиться часы будут автоматически (запас хода — 32 часа) с помощью внешнего корпуса, куда их можно будет поместить и просто проносить так на руке какое-то время,— для работающего прототипа его еще нет, и пока их заводят с помощью специального ключа.

Выглядят эти часы абсолютно футуристически, как не выглядели никакие другие, претендующие на необычность,— фактически это две очень тонкие пластины из нержавеющей стали (в будущем, возможно, будет карбид вольфрама). Циферблата как такового тут нет — есть два счетчика, часов и минут, как обычно у классических чайкинских антропоморфных «ристмонов», а вместо улыбки — индикатора фаз Луны выгравирован логотип, но в целом они выглядят просто энигматичным серым объектом, способным стать чем угодно, хоть порталом в другую реальность. И то, что Константин Чайкин своими ThinKing разрывает часовой футуризм и нарочитую навороченность, которая ему свойственна,— тоже его достижение. Стоить они будут, как говорит Чайкин, где-то между Bvlgari и Richard Mille, то есть очень дорого.

Сложность

Bvlgari, одни из основателей Geneva Watch Days, в этот раз удачно отошли от темы тонкости и пошли в сторону звука — ну и сложности, конечно, которую звук неизбежно приносит с собой. И вообще сестры тонкость и сложность — две главнейшие часовые темы, с которыми так или иначе приходится иметь дело всем, кто претендует на какие-то часовые достижения. Итак, они сосредоточились на теме звучащего времени, то есть такого, каким оно было долгие века для большинства людей, которые могли его определять только по звону церковного колокола. Несколько последних лет эта тема набрала силу — разные бренды все чаще показывали разные репетиры, но Bvlgari выступили со свойственной им комплексностью и показали тематическую серию, где было сразу три репетира — два Octo Roma и один Octo Finissimo.

Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater Carbon Фото: Bulgari Bulgari Aluminium GMT x Fender® Limited Edition Фото: Bulgari Bulgari Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon Фото: Bulgari Bulgari Serpenti Pallini High Jewellery Фото: Bulgari Bulgari Octo Roma Carillon Tourbillon Фото: Bulgari

Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon — это самые сложные часы, когда-либо созданные Bvlgari: минутный репетир с большим боем (то есть они автоматически отбивают часы и четверти, а если активировать минутный репетир, то еще будут отбивать и минуты), карийоном с четырьмя молоточками (то есть фактически музыкальной шкатулкой) и турбийоном — все это в титановом корпусе диаметром 45 мм. В Bvlgari говорят: «Мы подумали — зачем нам традиционный вестминстерский звон? Нам нужна новая, своя собственная мелодия — и позвали Лоренцо Виотти ее сочинить». Что швейцарец Виотти, главный дирижер Нидерландского филармонического оркестра и Нидерландской национальной оперы, и сделал: в мелодию для четырех молоточков этого карийона он добавил тритон, интервал классической музыки, который делит октаву пополам, но, главное, создает диссонанс и выводит мелодию за пределы привычной часовой музыки.

Вторые часы — Octo Roma Carillon Tourbillon с минутным репетиром, карийоном с тремя молоточками (играющим все с тем же диссонансом тритон) и турбийоном в 44-мм корпусе из розового золота. И третьи — Octo Finissimo Minute Repeater Carbon — это традиционный минутный репит (то есть стоит нажать специальную кнопку, и он отбивает часы, четверти и минуты) с двумя гонгами. Ну то есть как традиционный — супертонкий, в корпусе из нового материала, многослойного карбона CTP (Carbon Thin Ply) диаметром 40 мм, а значит, годный для любого запястья, и толщиной 6,85 мм. Напомним, внутри стоит калибр BVL 362, и это один из восьми мировых рекордов тонкости Bvlgari — самый тонкий в мире механизм минутного репетира толщиной 3,12 мм, представленный в 2016 году.

Так из разных металлов разных акустических характеристик, с разным количеством гонгов и молоточков сложилась вся эта история звучащего времени. И в нее оказалась включены даже, казалось бы, совершенно не связанные со звоном часы — такие, как Serpenti Pallini High Jewellery, чьи камни и золотые бусины закреплены так, чтобы вибрировать при движении, и, соответственно, издают довольно мелодичные звуки. Или связанные только символически — как Bvlgari Aluminium GMT x Fender® Limited Edition, где Bvlgari и Fender Custom Shop соединили два своих знаменитых продукта, коллекции Bvlgari Aluminium и Stratocaster, чтобы отпраздновать 70-летие легендарной электрогитары, созданной Fender в 1954 году. Циферблат этих часов градуирован от светло- до темно-коричневого, в цветах дерева той самой гитары Stratocaster, безель сделан из коричневого каучука. И в честь этого Bvlgari устроили в Женеве во время GWD концерт Джонни Марра, который играл, конечно, на гитарах Fender.

Girard-Perregaux показали новую версию своей главной сложной модели — Tourbillon With Three Flying Bridges в 44-мм корпусе из розового золота с отрытой архитектурой, где отлично видны те самые три моста, турбиной, заводным барабаном (механизм с автоподзаводом GP09400-1273, рассчитанный на 60 часов работы) и ротором из белого золота. Но самой амбициозной их премьерой стали те же «три моста», но в виде La Esmeralda Tourbillon «A Secret» Eternity Edition. Эти часы посвящены историческим золотым карманным часам — массивным, покрытым искуснейшей гравировкой, которые были сделаны на мануфактуре к Всемирной выставке 1889 года, той самой, к которой была построена и Эйфелева башня. La Esmeralda — это, собственно, название латиноамериканского ритейлера, по чьему заказу они были сделаны. Несколько лет назад Girard-Perregaux выкупили их у наследников, отреставрировали и во время GWD устроили историческую мини-выставку с их участием. Корпус нынешних La Esmeralda тоже гравирован, а на задней крышке в расходящихся солнечных лучах скачут кони, которые как бы влетают в пространство циферблата и становятся частью верхнего и нижнего моста,— замечательного мастерства и тонкости работа. А если нажать на специальную кнопку, то задняя крышка, как у карманных часов, отрывается и становится виден сложный механизм во всей своей красе.

Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon 'A Secret' Eternity Edition Фото: Girard-Perregaux Girard-Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges в 44-мм корпусе Фото: Girard-Perregaux

На личной встрече Chopard, не участвующие в GWD, показали целую серию L.U.C «Year Of The Dragon», посвященную китайскому зодиакальному календарю, в том числе минутный репетир L.U.C Full Strike «Year Of The Dragon». Корпус сделан из розового золота, а покрытая ручной гравировкой золотая стилизованная фигура дракона помещена внутрь отрытого циферблата, и самое удивительное, что при этом система сапфировых гонгов (за этот калибр Chopard получил «Золотую стрелку» еще в 2017 году) прекрасно работает и репетир звучит безупречно. Но наш фаворит среди всей этой серии — L.U.C Quattro Spirit 25 «Year Of The Dragon» в корпусе из белого золота с прыгающим часом. Не такой сложный, как репетир, но исключительно прекрасный, где на цвете яичной скорлупы эмалевом циферблате Grand Feu парит нежный, изящный голубой дракон, и все это напоминает рисунок китайской тушью на рисовой бумаге.

Chopard L.U.C Full Strike 'Year of the Dragon' Фото: Chopard Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 'Year of the Dragon' Фото: Chopard

Urwerk отмечают десятилетие одной из своих самых сумасшедших моделей, ЕМС, и в честь этого, конечно, показали их новую версию — EMC SR-71. Это все те же легендарные квадратные часы, больше похожие на панель приборов, с винтом регулирования механизма сбоку,— но к ним добавилась одна эффектная история. История в прямом смысле, потому что эта модель сделана совместно с дуэтом Dreamland — Джейсоном Саркояном, коллекционером и часовые дизайнером, и инженером-авиаконструктором Романом Шперлем, специалистом по самому скоростному самолету-разведчику SR-71 Blackbird. В распоряжении Dreamland оказался фрагмент фюзеляжа одного из таких самолетов (на вопрос откуда — создатели часов загадочно отвечают, что, возможно, откуда-то с просторов Сибири) — из титана и некого загадочного сплава, состав которого неизвестен. Этот продвинутый и улучшенный титан был расплавлен, переработан и превращен в рукоятку для зарядки динамо-машины EMC. Ну а то, что часы напоминают панель приборов, напоминают ее не просто так — дисплеи, из которых состоит циферблат, действительно отсылают к приборам в кабине SR-71. Сделано таких часов к десятилетнему юбилею будет ровно десять штук.

Urwerk EMC SR-71

Фото: Urwerk

Фото: Urwerk

Фото: Urwerk

Но сложность не обязательно должна выглядеть сложно, она может быть очень простой, как, например, часы маленькой мануфактуры Bernhard Lederer — 3 Times Certified Observatory Chronometer. Они, как и обещает их название, сертифицированы на точность хода тремя обсерваториями — Женевы, Безансона и Гласхютте, и самой сложной и требовательной была проверка последней. Стальной корпус, белый циферблат, черная разметка «железная дорога» и синие стрелки, отдельный счетчик секунд смещен и помещен между 6 и 9 часами — это часы идеальной красоты и безупречного баланса.

Bernhard Lederer 3 Times Certified Observatory Chronometer Фото: Bernhard Lederer Oscillon Fundamentum Grand Feu Фото: Oscillon

А также сложность может быть концептуальной — как, например, у крошечной швейцарской мануфактуры Oscillon, где работают четыре часовщика, включая ее двух создателей, Доминика Бюсера и Сирано Деванте, которые собрали старые станки и делают все свои часы со всеми их элементами только на них, то есть так, как их делали столетиями до появления станков современных. Это ручное и традиционное производство в самом полном и законченном смысле этого слова — сейчас в Женеве они показали свою первую модель Fundamentum, и за год таких часов будет сделано по пять штук каждого варианта. Вариантов два — с паттерном tapisserie и эмалевые Grand Feu. Они просты — часы, минуты и малая секундная стрелка на 6 часах — но в этой своей простоте абсолютно безупречны, особенно те, что с эмалевым циферблатом, черными стрелками и разметкой чернильного цвета и с горизонтальной полосой, разделяющей циферблат пополам,— как объяснили Доминик и Сирано, «как на старых карманных часах». Это образец действительно фундаментального минимализма, ясности и классической часовой красоты, полностью сделанной руками.

Цвет

Если весенняя W&W была увлечена необычными материалами циферблатов, то осенняя GWD была увлечена цветом — именно цвет, яркий и необычный, стал локальной темой этого салона.

Приз зрительских симпатий тут, безусловно, получает глава H. Moser & Cie. Эдуар Мейлан, представивший свою совместную работу с британской дизайн-студией Underd0g — набор из двух стальных часов — вечного календаря Endeavour Perpetual Calendar с собственным механизмом и хронографа-монопушера 03Series Studio Underd0g с механизмом Sellita. Оба — в цветах passion fruit, маракуйи, то есть в экстремально ярком сочетании желтого и пурпурного. H. Moser & Cie не первый раз делают яркие циферблаты — у них уже был цвет лайма, например, но в этот раз они выкрутили ручку эмоций, которые, безусловно, дает цвет, на максимум. Обе модели сложены в коробку ровно в тех же самых цветах и продаются только парой.

H. Moser & Cie 03Series Studio Underd0g Фото: H. Moser & Cie H. Moser & Cie Endeavour Perpetual Calendar Фото: H. Moser & Cie

De Bethune продолжают свою суперуспешную серию xs и в этот раз показали двое часов — DB28xs Steel Wheels вполне классического для De Bethune вида и DB28xs Aerolite, чей циферблат сделан из метеорита и инкрустирован золотыми точками-звездами. Это железный метеорит Муонионалуста, на который с помощью гильоше нанесен волнистый узор, специальным образом обработали так, что он, как какая-то сказочная бабочка, переливается всеми холодными оттенками спектра от зеленого к фиолетовому — и это выглядит волшебно, особенно в сочетании с темно-серым корпусом.

De Bethune DB28xs Steel Wheels Фото: De Bethune De Bethune DB28xs Aerolite Фото: De Bethune

Вообще, нынешнее увлечение цветом — это во многом заслуга именно De Bethune, которые на W&W в том году показали полностью фиолетовые DBxs Purple Rain, предвосхитив тренд на фиолетовые циферблаты, мелькавшие сейчас в Женеве повсеместно. Так, например, HYT показали T1 Series Millesime Edition, и среди них был ярчайший во всех смыслах образец такого фиолетового циферблата.

HYT T1 Series Millesime Edition

Фото: HYT

Фото: HYT

Фото: HYT

Именно с фиолетовыми вставками Максимилиан Бюссер, создатель и глава компании MB&F, сделал свои очередные M.A.D.1 — он придумал их три года назад и теперь показывает в разных цветах на каждом салоне, их цена на порядок ниже его основных «часовых машин», купить их можно, только предварительно подав заявку на сайте. В этот раз они стали тоньше и называются M.A.D.1S — вместо двух дисков индикации времени, для часов и минут, теперь только один, а вместо японского механизма Miyota теперь швейцарский LJP. Стоят они пока по-прежнему 2,9 тыс. франков, но дедлайн для заявок был 2 сентября, в день окончания салона.

MB&F M.A.D.1S

Фото: MB&F

Фото: MB&F

Фото: MB&F

Кроме того, была показана очередная совместная работа MB&F с L’Epee 1839 — этому чрезвычайно успешному проекту уже десять лет, и за это время сделано 15 часов. И вот новые L’Epee 1839 X MB&F Albatross, технически самые вызывающие, состоящие из 1520 компонентов, с функцией striking hour и похожие на дирижабль. В это своем умении находить партнеров MB&F пошли дальше и сделали для благотворительного аукциона Phillips и Bacs & Russo в рамах GWD даже вовсе и не часы — а точилку для карандашей с компанией Caran d’Ache, занимающейся карандашами более 100 лет. Она похожа на избушку на курьих ножах, и за нее развернулась настоящая битва — итоговая цена была 20 000 франков, и вместе с проданным по той же самой цене рисунком Константина Чайкина (за который тоже бились) это оказались два самых дорогих лота аукциона.

L'Epee 1839 X MB&F Albatross

Фото: L'Epee 1839 X MB&F

Фото: L'Epee 1839 X MB&F

Фото: L'Epee 1839 X MB&F

Фиолетовые же переливы стали главным эффектом часов Defy Skyline Tourbillon Felipe Pantone, которые Zenith, не участвовавший в GWD, показал на частной встрече. Они сделаны с художником Фелипе Пантоне, который занимается оптическим искусством. Это не первая, а уже третья совместная работа испанского художника и швейцарской мануфактуры, кроме того, он работал над фасадом нового здания исторической мануфактуры Zenith. Сапфировый циферблат этих часов имеет зеркальную отделку с задней стороны и переливается всеми цветами радуги, а на мост турбийона в виде молнии (фирменный знак Пантоне) нанесен градиент, и именно фиолетовый отлив тут лидирует. Радужно переливается и звезда-ротор с PVD-покрытием, фирменный знак Zenith, видная на задней части часов.

Фото: Zenith

Но не только фиолетовый, далеко не самый очевидный часовой цвет, нас порадовал — кажется, часовые бренды теперь вообще используют весь спектр. Например, Doxa, культовый дайверский бренд, показал SUB 300T Aristera с ярко-оранжевым корпусом. А в очередной раз возрожденная и одна из старейших в Швейцарии мануфактура Favre Leuba, основанная в 1737 году,— ей теперь занимается заслуженный часовой деятель Патрик Хоффман, поддержавший когда-то на плаву Ulysse Nardin,— выступила с тремя новыми коллекциями. И в коллекции Chief есть все оттенки, от глубокого и темного синего до яркого аквамаринового цвета морской воды где-то на райских островах.

Doxa SUB 300T Aristera Фото: DOXA Favre Leuba Chief Chronograph Фото: Favre Leuba

В завершении надо сказать, что Geneva Watch Days, безусловно, нашли свою миссию и отлично ее выполняют — они стала площадкой не просто для независимых марок, которые сейчас расцветают, несмотря на очередной часовой кризис, но и буквально для микромануфактур и даже наномануфактур. Тут у них есть пространство и время себя показать, а у нас — их рассмотреть и с ними поговорить.

