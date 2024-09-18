Химия нашла свой баланс

Глобальный рынок азотных удобрений достиг баланса спроса и предложения, благодаря которому котировки основного их вида — карбамида — стабильно выше $300 за тонну и останутся на текущем уровне в ближайшей перспективе. Существенно повлиять на цены, по мнению экспертов, могут либо природные катаклизмы, такие как ураган в США, или масштабное изменение политики крупнейших потребителей и производителей — Индии и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Мировые цены на карбамид растут практически на всех региональных рынках на фоне ограниченного предложения после крупной закупки со стороны Индии. По итогам тендера, объявленного 14 августа индийской NFL, страна закупила 1,2 млн тонн этого удобрения, что втрое больше объемов прошлых торгов. По итогам тендера цены на базисе CFR Индия снизились относительно прошлой закупки на $10–15, до $340–349 за тонну.

Отсутствие у поставщиков избыточных объемов на фоне начала активного сезона закупок в Бразилии, США и Европе и экспортных ограничений в Китае поддерживает мировые котировки на уровне выше $300 за тонну, отмечают в Центре ценовых индексов (ЦЦИ).

Так, несмотря на снизившийся нетбэк, индексы цен на балтийском направлении, через которое идет более 80% всех экспортных отгрузок удобрений из РФ, растут. А небольшая коррекция котировок в начале сентября связана с чуть более низкой, чем в прошлом году, ценой по результатам индийского тендера, поясняет Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка.

В ближайшей перспективе, предполагают в ЦЦИ, основным фактором влияния на рынок окажутся последствия обрушившегося на американский штат Луизиана урагана «Франсин». Сейчас в США начинается новый сельскохозяйственный сезон, когда фермеры активно вносят удобрения. Приостановка внутреннего производства удобрений на побережье Мексиканского залива, закрытие портов и перебои с транспортировкой могут оказать давление на цепочки поставок удобрений, что может привести к росту цен на карбамид и DAP, необходимые для восстановления почв, полагают в ЦЦИ. Но пока сообщений об ущербе не было.

В сегменте фосфорных удобрений, говорит старший консультант «Имплементы» Евгения Попова, основным фактором неопределенности, поддерживающим цены на высоком уровне, остается политика ограничения экспорта из Китая, являющегося их крупнейшим производителем. В случае ослабления ограничений вероятно снижение мировых цен, полагает эксперт. Цены на калийные удобрения практически вернулись к доковидным значениям благодаря перераспределению экспортных потоков, отмечает она. Белоруссия после ввода санкций на поставки калия со стороны ЕС существенно нарастила экспорт в Китай. Дальнейшее снижение цен маловероятно, считает эксперт. По ее мнению, в дальнейшем котировки азотных удобрений, в частности карбамида, стабилизируются примерно на текущем уровне ввиду баланса на рынке: несмотря на рост спроса в развивающихся странах, будет вводиться множество новых карбамидных мощностей.

В отдаленной перспективе, полагает Евгения Попова, основным трендом на рынке азотных удобрений станет применение новых «специальных» видов, позволяющих повысить эффективность использования питательных веществ. Так, например, в Индии правительство стимулирует фермеров использовать карбамид, покрытый полимером и серой, а также нанокарбамид вместо обычного для сокращения потерь азота. Еще одним интересным трендом является стремление крупных потребителей к снижению зависимости от импорта. В Индии восстанавливаются и вводятся в строй новые производства карбамида, в первую очередь на основе технологии газификации угля, несмотря на общемировое стремление к снижению углеродного следа, отмечает эксперт.

13 процентов составила, по данным ЦЭП Газпромбанка, доля России на мировом рынке удобрений по итогам 2023 года.

Эксперты не ожидают сокращения экспорта химической продукции из России. Удобрения являются одним из немногих товаров, экспортные отгрузки которого растут, говорит госпожа Попова. Она напоминает, что зарубежные поставки всех видов удобрений в первом полугодии выросли на 20% к тому же периоду годом ранее. Нина Адамова указывает, что экспорт в этом году растет главным образом за счет роста вывоза калийных удобрений, поставки которого в прошлом году сильно сокращались.

По мнению госпожи Адамовой, внутренний рынок также продолжит расти, так как есть большой потенциал увеличения использования удобрений в отечественном сельском хозяйстве. Но сокращение прибыли отечественных производителей зерновых за последние несколько лет может внести коррективы в темпы прироста внутреннего спроса в следующем году, полагает она.

Ольга Мордюшенко